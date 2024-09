¿Cómo afecta el cáncer de una mujer embarazada al feto?

Isabel Veloso, una joven brasileña de 18 años, se ha convertido en un símbolo de resiliencia tras compartir su historia con el mundo. Reconocida por sus más de 3.4 millones de seguidores en Instagram, Isabel fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin en 2021, una forma de cáncer que afecta el sistema linfático.

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado en marzo de 2023, cuando anunció que su enfermedad había avanzado al punto de requerir cuidados paliativos. Sin embargo, lo que más conmovió a sus seguidores fue su mensaje de amor y gratitud hacia su esposo Lucas, quien la ha acompañado en cada paso de esta difícil travesía.

“Esta vez el cáncer lo hizo. Solo deseo que estos próximos y últimos seis meses sean los más felices y sinceros de nuestros corazones... Te amo más que a nada en esta tierra”, escribió Isabel en redes, compartiendo la fragilidad y belleza de sus emociones en este difícil momento.

Pero la vida le tenía una nueva sorpresa: el 11 de agosto, Isabel confirmó que estaba embarazada, a la espera de su primer hijo. La noticia impactó aún más a quienes siguen su historia, ya que no solo continúa su lucha contra el cáncer, sino que ahora se enfrenta a la incertidumbre de traer una nueva vida al mundo.

¿Cómo puede afectar el cáncer al bebé?

Para abordar las preocupaciones sobre los riesgos del embarazo de Isabel, consultamos al ginecobstetra Juan Carlos Ramírez, profesor universitario de la Fundación Santa Fe. Según el doctor Ramírez, “si Isabel aún no está en quimioterapia, no hay riesgos inmediatos para el bebé”. Sin embargo, advirtió que es esencial evaluar qué órganos están afectados por el cáncer y si existe metástasis. En muchos casos de cáncer, los problemas de coagulación pueden generar riesgos de trombos (coágulos) placentarios, que podrían afectar el embarazo.

Además, el especialista aclaró que no hay transferencia de células malignas de la madre al feto, lo que significa que el bebé no está directamente en riesgo por el cáncer. No obstante, si Isabel tuviera que someterse a quimioterapia, esta podría ser altamente perjudicial para el feto, especialmente durante el primer trimestre, ya que puede causar malformaciones estructurales, cardíacas y neurológicas. Por lo tanto, se debe evaluar el riesgo y el beneficio de cualquier tratamiento.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer también destaca que, aunque el embarazo puede complicar el tratamiento y diagnóstico del cáncer, no necesariamente empeora las tasas de supervivencia. “La mayoría de los estudios han demostrado que los resultados entre las mujeres embarazadas y las no embarazadas son similares cuando los cánceres son detectados en la misma etapa”, afirma la organización.

Esto sugiere que, si bien existen riesgos, los tratamientos adecuados y bien programados pueden brindar esperanza tanto a la madre como al bebé.

El dilema del tratamiento

El cáncer y el embarazo crean un delicado equilibrio para los médicos. Isabel, al igual que otras mujeres en su situación, enfrenta decisiones difíciles sobre su tratamiento. La cirugía, por ejemplo, es una opción que puede ser relativamente segura en ciertos momentos del embarazo.

“La cirugía durante el segundo trimestre es, en general, más segura tanto para la madre como para el bebé”, explica el documento de la sociedad. Sin embargo, otros tratamientos como la radioterapia pueden ser mucho más complicados, especialmente si el área afectada está cerca del abdomen o la pelvis, lo que aumenta el riesgo para el feto.

Por su parte, Isabel ha declarado abiertamente que, aunque su pronóstico inicial era sombrío, no es una paciente terminal. “El paliativo es terminal, pero no hay fecha prevista (de muerte) ... no soy una paciente terminal, soy paciente de cuidados paliativos”, aclaró en una reciente entrevista. Esta distinción es crucial, ya que su tratamiento no busca curar el cáncer, sino darle la mejor calidad de vida posible, lo que incluye tomar decisiones sobre cómo manejar su embarazo y su enfermedad simultáneamente.

Te puede interesar: ¿Qué es un embarazo ectópico y por qué representaría la muerte inminente del bebé?

El camino a seguir para Isabel

Veloso se enfrenta a decisiones difíciles. Mientras se encuentra en cuidados paliativos, su embarazo ha traído una nueva esperanza a su vida. “Mamá muchas veces ha tenido que ser valiente, incluso sin la fuerza para serlo, por eso quiero que seas así y tengas un inmenso coraje y fuerza”, dijo Isabel dirigiéndose a su futuro hijo.

Su médico y su equipo de atención oncológica deben trabajar en conjunto para garantizar el mejor tratamiento para su cáncer sin comprometer la salud del bebé. Como mencionó la Sociedad Americana Contra el Cáncer, “en la mayoría de los casos, el cáncer se puede tratar durante el embarazo, pero el enfoque debe ser cuidadosamente planeado”.