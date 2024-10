Frases que los profesores nunca deberían decir a sus alumnos: “Eres muy lento”

“Nunca vas a aprender esto”: Una afirmación como esta puede sembrar la idea de que el niño es incapaz de superar desafíos. En lugar de motivarlo, lo desanima y lo hace sentir que no es lo suficientemente bueno. Los profesores deben enfocarse en reforzar el esfuerzo y la perseverancia, en lugar de etiquetar el desempeño del niño.

“Eres muy lento comparado con tus compañeros”: Las comparaciones con otros alumnos pueden ser devastadoras. Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, y este tipo de frases no solo generan frustración, sino que también fomentan la competencia desmedida y la sensación de inferioridad.

“Esto es demasiado fácil para ti, no entiendo por qué no lo haces bien”: Aunque parezca un intento de estímulo, este tipo de comentario puede hacer que el niño sienta vergüenza por no cumplir con las expectativas del profesor. Es crucial que los maestros validen el esfuerzo en lugar de minimizar las dificultades que los niños enfrentan.