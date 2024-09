Primera foto de Margot Robbie embarazada enamora a sus fans: “hermosa”

La icónica actriz Margot Robbie, de 34 años, ha vuelto a robarse el espectáculo, pero esta vez por una razón muy especial: su barriguita de embarazada. El lunes 9 de septiembre, Robbie hizo su primera aparición en una alfombra roja desde que se anunció que espera su primer bebé con su esposo, Tom Ackerley. La pareja, coproductores de la película ‘My Old Ass’ a través de su empresa LuckyChap Entertainment, asistió al estreno en Los Ángeles, y Robbie no podría haber lucido más radiante.

La protagonista de ‘Barbie’ deslumbró con un vestido largo gris, sin hombros, que resaltaba su vientre con orgullo. La actriz sonrió para las cámaras mientras posaba junto a Ackerley, los coproductores Bronte Payne y Josey McNamara, la directora de la cinta, Megan Park, y la estrella de la película, Maisy Stella. Este evento marcó su primera aparición pública desde que ella y Ackerley mostraron una tierna muestra de afecto durante Wimbledon en julio, justo días después de que la noticia de su embarazo se hiciera pública.

El embarazo de Margot Robbie fue confirmado en julio por varias fuentes cercanas a la actriz después de que el Daily Mail publicara unas fotos que desataron las especulaciones. Robbie ha sido muy abierta sobre sus pensamientos respecto a la maternidad y la presión social que las mujeres enfrentan. En una entrevista con Radio Times en 2019, expresó su frustración sobre cómo algunas personas creen tener el derecho de opinar sobre su vida personal: “Me enfada mucho. ¿Cómo se atreve algún viejo a dictar lo que puedo y no puedo hacer en cuanto a la maternidad o mi propio cuerpo?”.

La historia de amor entre Robbie y Ackerley comenzó en 2013 cuando se conocieron en el set de la película ‘Suite Française’. Aunque fueron amigos durante mucho tiempo, Robbie admitió que siempre estuvo enamorada de él, pero temía que el sentimiento no fuera mutuo. En una entrevista con Vogue en 2016, confesó: “Pensé, ‘Oh, él nunca me amaría. No hagas cosas raras, Margot’. Y entonces sucedió, y pensé, ‘Por supuesto, estamos juntos. Esto tiene mucho sentido’”.

Finalmente, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada en Australia en diciembre de 2016. Robbie ha descrito su vida matrimonial como “lo más divertido”, destacando que el matrimonio la inspira a ser una mejor versión de sí misma.