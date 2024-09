¿Qué puedo hacer si mis papás se están divorciando? Léelo si eres adolescente

El divorcio es una situación difícil para cualquier familia, y cuando ocurre, los hijos suelen experimentar una mezcla de emociones que pueden ser confusas y abrumadoras. Sin embargo, obtener información clara sobre el proceso puede ayudarte a entender lo que está sucediendo y a enfrentar los cambios de la mejor manera posible.

Por eso, si eres adolescente y estás pasando por este proceso, en Cromos te traemos una guía completa desarrollada por Nemours Teens Health, una división de Nemours Children’s, que a su vez es considerado uno de los sistemas de salud pediátrica integrados más grandes de Estados Unidos, y un referente en investigación pediátrica y juvenil.

¿Por qué se están divorciando mis padres?

El divorcio puede ocurrir por diversas razones, y en la mayoría de los casos, no tiene nada que ver con los hijos. Algunos motivos comunes incluyen:

Conflictos constantes entre los padres que ya no pueden vivir juntos.

Pérdida del amor que sentían cuando se casaron.

Uno de los padres se enamora de otra persona.

Problemas graves como abuso, adicciones o maltrato.

Decisiones mutuas de separarse, aunque no haya ocurrido nada grave.

Es importante recordar que el divorcio no es tu culpa. A veces, los hijos creen que si hubieran actuado de manera diferente, el divorcio no habría sucedido. Sin embargo, los problemas entre los padres son de ellos, y no algo que tú pudieras haber cambiado.

En la mayoría de los casos, son los hijos los más perjudicados en medio de un proceso de divorcio. Fotografía por: Pexels

¿Qué esperar durante el divorcio?

Es común sentir tristeza, enojo o preocupación durante este proceso. Quizás te sientas culpable o quieras culpar a uno de tus padres. Otras veces, podrías sentir alivio si las peleas eran constantes. Todos estos sentimientos son normales.

Algunos cambios que podrías enfrentar incluyen mudanzas, nuevos horarios o pasar tiempo por separado con cada uno de tus padres. Aunque pueda parecer difícil, también hay aspectos positivos: tus padres podrían ser más felices separados, y eso puede mejorar la dinámica familiar a largo plazo.

¿Cómo afrontar los cambios?

Afrontar el divorcio de tus padres requiere tiempo y paciencia. Aquí algunos consejos:

Habla con tus padres : No tengas miedo de expresar cómo te sientes o hacer preguntas sobre lo que está ocurriendo.

No escojas un bando : A veces, los padres pueden querer que te pongas de su lado. Hazles saber que quieres pasar tiempo con ambos.

Apóyate en otros : Conversar con amigos que hayan pasado por lo mismo o con un adulto de confianza, como un maestro o terapeuta, puede ser útil.

Cuida tu salud : Come bien, duerme lo suficiente y sigue participando en tus actividades habituales.

Encuentra formas de liberar el estrés: Practica actividades que disfrutes, como escuchar música, hacer ejercicio o escribir en un diario.

¿Puedo hacer que mis padres vuelvan a estar juntos?

Desear que tus padres se reconcilien es común, pero la realidad es que no está en tus manos cambiar su decisión. Lo mejor que puedes hacer es respetar sus decisiones y enfocarte en tu bienestar.

Si los sentimientos negativos persisten, hablar con un terapeuta puede brindarte herramientas útiles para afrontar la situación.

Recuerda que aunque el divorcio es un desafío, también puede traerte aprendizajes valiosos sobre ti mismo y tus relaciones familiares.

*Contenido generado con asistencia de la IA.