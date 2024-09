Medellín, la nueva meca de la música electrónica: 4 eventos imperdibles

Medellín se ha consolidado como un epicentro para los amantes de la música electrónica. Con eventos de talla mundial que congregan a fanáticos de diferentes rincones del planeta, la ciudad antioqueña se ha posicionado como una parada obligatoria para los raves y festivales más icónicos. A continuación, te presentamos los cuatro eventos de música electrónica que marcarán la agenda en Medellín.

Tomorrowland presents CORE Medellín 2025

La segunda edición de Tomorrowland presents CORE llegará nuevamente a Medellín los días 14 y 15 de febrero de 2025. El Parque Norte será el escenario de esta fusión entre la naturaleza y el sonido electrónico, destacando el imponente escenario CORE, una obra artística que ya ha triunfado en festivales como Tomorrowland Bélgica y Brasil.

La preventa para este evento de dos noches comenzará el 24 de septiembre de 2024 para clientes de Banco Falabella, y se espera que las entradas se agoten rápidamente, como ocurrió en la primera edición en 2023. Este festival es una de las joyas de la corona para los amantes del techno y el house, ofreciendo una experiencia inmersiva en un entorno natural y vibrante.

Ritvales 2024

Ritvales, el festival de música electrónica al aire libre más grande de Colombia, regresa los días 2 y 3 de noviembre de 2024. También en el Parque Norte, Ritvales contará con un cartel estelar que incluye a grandes figuras de la escena electrónica mundial. En la primera jornada, el dúo italiano Mathame presentará su concepto NEO, además de estrellas como Jamie Jones, Maceo Plex y Hot Since 82. El segundo día, el show especial de Indira Paganotto y la presentación de Diplo con su sello Higher Ground serán los momentos más esperados.

Tras reunir a más de 30,000 asistentes en la edición anterior, Ritvales promete superar las expectativas con una experiencia única, lo que reafirma a Medellín como la capital de los grandes festivales en Latinoamérica.

Armin Van Buuren: Ritvales presenta

El legendario DJ y productor holandés Armin Van Buuren llegará a Medellín el 12 de octubre de 2024 como parte de una serie de eventos presentados por Ritvales. Con una trayectoria de más de 20 años en la industria, Van Buuren ha sido nominado a un Grammy y es conocido por éxitos como Blah Blah Blah y This Is What It Feels Like. Este evento, que tendrá lugar en el Estadio Cincuentenario, es uno de los más esperados del año y promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores del trance, house y techno.

Paul Van Dyk: VENTURE X DEFINED

El pionero de la música electrónica Paul Van Dyk también se sumará a la fiesta en Medellín con su presentación el 21 de septiembre de 2024 en el Rodeo City Hall. Van Dyk es una de las figuras más influyentes del trance, con una carrera que abarca más de tres décadas. El espectáculo será una combinación de energía y melodías en tiempo real, lo que lo convierte en una experiencia imperdible para los amantes de la música.

Medellín sigue demostrando que es un epicentro global para los raves y festivales de música electrónica, atrayendo tanto a grandes artistas como a miles de fanáticos que buscan disfrutar de eventos de primer nivel en un entorno inigualable. ¡La ciudad está lista para vibrar con el mejor techno, house y trance!