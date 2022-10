Maquillaje de Halloween 2022: los 5 errores más comunes a la hora de maquillarse

Halloween es una fecha ideal para ser creativos y dejar volar nuestra imaginación con todo lo que tiene que ver con disfraces, maquillajes, fantasía y nuevos atuendos, y a veces, cometemos algunos errores.

Te puede interesar: 10 diseños de uñas y manicure para este Halloween

El maquillaje hace parte fundamental del disfraz sin importar si tenemos un disfraz más o menos elaborado, lo cierto, es que se vuelve exigente cuando nuestro disfraz requiere que se vea muy realista y necesitamos lograr una una apariencia terrorífica completa.

Por algo, los expertos en efectos especiales se dedican horas y horas a lograr su cometido y no salen de su estudio hasta que no está perfecto. Tanto si quieres lograr un resultado digno de película, como si solo quieres que quede lo suficientemente bien para ganar el concurso de tu fiesta, deberás tener en cuenta estos errores mencionados por el ‘youtuber’ Archer Star.

5 errores comunes a la hora de usar maquillaje para Halloween:

1. No debes aplicarte sangre falsa en zonas aleatorias del rostro. Si involucra sangre, muchos buscamos darle una apariencia más impactante a nuestro disfraz llenándonos de rojo por todo el cuerpo, lo cierto es que si no fuiste el que asesinó a alguien más, es clave que las manchas de sangre tengan algo de sentido. Si llevas una herida, debe notarse de dónde proviene la hemorragia para que sea realista. Si eres el asesino de una famosa película o documental, lo importante es que trates de copiar lo mejor posible las imágenes disponibles del personaje.

2. No combines colores y productos sin sentido para crear heridas. Aunque por lo general las heridas tienen rojos, morados, incluso azules, es importante que no hagas un collage sin sentido de todo lo que encuentres en casa. Ayúdate de la teoría de color para comprender cómo combinarlos de la manera correcta y crear relieves jugando con luces y sombra.

3. No uses una sola textura de productos. Las heridas son desordenadas y tienen relieves y formas extrañas. No te quedes únicamente con el color dibujado, si quieres una herida compleja y realista, puedes encontrar muchas maneras de crearla y el maquillaje de terror ya emplea varios recursos para hacerlas ver más reales. Puedes, por ejemplo, usar tinta roja y mermelada de fresa para crear un líquido espeso y mostrar una herida más reciente.

4. No agrandes demasiado los morados. Los hematomas en los ojos o las ojeras se deben maquillar difundiendo los bordes y sin llevar los tonos oscuros por todo el golpe, un morado de verdad tiene solo una zona oscura y el resto tiende a ser verde o amarillo. Si lo haces en los ojos, ten en cuenta que el morado no llegaría hasta los pómulos. Tus golpes serán más realistas si son más sutiles.

5. No recrees cicatrices y heridas demasiado superficiales. Lograrás un efecto más imponente si le dedicas un rato a tu maquillaje y con paciencia, puedes mostrar heridas más profundas, no solo raspones. Para tu inspiración te sugerimos mostrar partes del músculo herido o incluso un hueso, ¿qué hay más impresionante que eso?

Te puede interesar: ¿Cómo hacer un maquillaje natural y luminoso si tienes piel grasa o con acné?