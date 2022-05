7 prendas que no pueden faltar en tu closet

Crea outfits infalibles usando prendas básicas. Estas son las 7 fundamentales que no pueden faltar en tu closet. Foto: Pexels

Tener prendas básicas en tu closet serán la clave para estar siempre a la moda y combinar de la mejor manera. Estas prendas atemporales, sencillas y acordes para cualquier edad te harán lucir siempre a la vanguardia.

Te compartimos 7 básicos infaltables en tu closet, con los que siempre lucirás hermosa.

Camiseta blanca

Esta prenda es fundamental ya que se puede combinar con cualquier tipo de chaqueta, falda, pantalón y accesorios, sin dejar de verte a la moda.

La clave es utilizar texturas y colores que resalten, para que no parezca una salida fácil, sino un punto de equilibrio dentro de tu outfit.

Blazer

Esta prenda, en un tono neutral, puede ser tu salvavidas, ya que lo puedes utilizar en cualquier ocasión, sea una entrevista de trabajo, una salida o cualquier evento al que te inviten. Esta prenda siempre le dará un toque de elegancia y formalidad a tu look.

Chaqueta de cuero

Esta prenda le dará un toque especial a cualquier look “básico”, con un aire más irreverente, para que te veas más juvenil. Dependiendo de tu estilo, puedes elegir una sencilla o que tenga detalles plateados.

Jeans

Este es el rey de las prendas básicas. Sea corto, recto, bota ancha, roto, azul o negro, es tanta la versatilidad de esta prenda que la podrás utilizar en cualquier ocasión, combinar fácilmente y, además, son muy cómodos.

Zapatos negros

Para completar cualquier look, un par de zapatos negros no pueden faltar en tu clóset. Pueden ser botas, botines, bailarinas, etc.; siempre irán bien con cualquier outfit, por lo tanto, podrás usarlos con faldas, vestidos o jeans y quedarán bien con todo.

Tenis blancos

Este calzado es imprescindible en todo clóset ya que, al ser el blanco un color neutro puedes combinarlos con cualquier color. El outfit que nunca falla son jeans con tenis blancos.

Además, puedes usarlos con prendas más formales, para darle un aire más descomplicado.

Chaqueta de jean

Esta prenda es tan versátil que va bien con lo que sea que la uses. Es el complemento ideal para tus outfits.