¿Al estilo Maluma? James Rodríguez cambia de look y sorprende a sus fans

James Rodríguez en entrenamientos con el club de Catar. Foto: Al Rayyan

El volante de la Selección Colombia, James Rodríguez, sorprendió una vez más, con un cambio de look estrambótico. De nuevo, dejó a todos sus seguidores sorprendidos con las fotografías y el cambio que decidió tomar.

James decidió cambiar su famoso tono azul aguamarina, un color igual al de la cantante Karol G, por un llamativo color claro y diferente.

¿Qué cambio de look eligió James?

El jugador decidió darle un nuevo aspecto a su físico. El volante se decidió por un color diferente, el rosado.

“Cambié algo, ¿puedes adivinar?” fue el texto que acompañó las fotos. A través de redes sociales Rodríguez mostró su transformación. Después escribió “Ahora quiero ver memes. Feliz día”.

Luego de la publicación, varios de sus seguidores salgaron a dejarle comentarios a favor y en contra. “Wow, el cambio más fuerte que te has hecho”; “No pensé que le luciera ese color, se ve lindo”; “James siempre con tus locuras, qué lindo”; “Uy qué cambio te ves muy churro”; “La verdad me gusta como se ve, muy churro y lindo”; “Buen look, así como un algodón de azúcar”; “Te veo muy bien con este estilo”.

La publicación ya acumula 200 mil me gusta y miles de comentarios como los destacados anteriormente. En Twitter ya aparecen algunos memes de sus seguidores, quienes han expresado su mejor creatividad en varias imágenes.

Una de las dudas que más le surgió a los fanáticos del futbolista, fue si se presentó así a la boda de su hermana, la cual se celebró este fin de semana. Sin embargo, no, James decidió hacerse el cambio de look justo después de la boda, por lo que en ninguna foto de la unión quedó evidencia del color de pelo.

Boda de Juana Valentina

La hermana menor del futbolista, de la Selección Colombia, Juana Valentina, y quien hace pocos meses se convirtió en madre por primera vez, contrajo nupcias con Víctor Forero, padre de su hijo Isaías.

Los seguidores de la empresaria e influenciadora quedaron sorprendidos pero alegres por la noticia. Del matrimonio no se habló mucho ni se conocieron mayores detalles, solo que su familia, entre ellos el jugador iba a estar en el evento

Desde que Juana se convirtió en madre, sus redes sociales han hablado sobre todo lo que ha sido la experiencia como primeriza.

A través de su cuenta de Instagram, James Rodríguez escribió: “Que seas muy feliz. Te amo”, junto a una fotografía donde aparece dándole un beso a su hermana Juana Valentina, quien lucía un vestido blanco de mangas largas.

Por su parte, la generadora de contenido y empresaria realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde tiene 801 mil seguidores. “¡Sigo sin creerlo! Me casé con el amor de mi vida, te amo mi amor. Qué Dios bendiga nuestro hogar. Gracias Dios sin ti nada seria posible”. El post ya superó los 48 mil likes; además, tiene cientos de mensajes de sus seguidores y familiares. Por ejemplo, Daniela Ospina, su excuñada le comentó: “Mucho amor y bendiciones para la nueva familia”; su madre Pilar Rubio escribió: “los amoooooo, salud, amor, disfrutar la vida es lo único urgente, ser felices”.