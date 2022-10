Alejandro Crocker, el diseñador que crea consciencia en la moda colombiana

La industria de la moda es la segunda más contaminante en el mundo, aunque el vestuario es una óptima formar de comunicarnos de una manera inmediata y aporta en diversos sentidos estéticos a nuestra apariencia, es poca la conciencia que tenemos detrás de las prendas que usamos día a día.

No solo es la ropa que las mismas marcas desechan constantemente, es el mal uso con el que nos acercamos la moda, dejamos de utilizar una prenda y usualmente se prefiere botarla en vez de donarla o darle un uso diferente.

Afortunadamente en los últimos años, se ha dado un, lento pero encaminado, cambio en la industria, grandes casas de lujo como Stella McCartney, Prada, Burberry, Dries van Noten, entre otras, incluyen estrategias en su modelo de negocio para devolverle algo al planeta.

Pero sin mirar tan lejos, hay diseñadores que ya marcan el cambio desde nuestro país, como es el caso de Alejandro Crocker, un venezolano radicado en Colombia hace más de ocho años y que tiene un objetivo muy presente en su mente, invitar a los consumidores a abrazar los conceptos de upcycling en la moda.

¿Quién es Alejandro Crocker?

Crocker estudió historia del arte en la Universidad de la Sorbonne de París, tiene experiencia en dirección de arte, gestión cultural y teatro, asimismo, desde una temprana edad trabajó en el Museo de Arte Moderno de Caracas.

Además, el creador presentó su colección llamada ‘Metamorfosis’ en el centro comercial Fontanar a principios de octubre, una presentación de prendas que vienen de una donación que se hizo, se les dio un nuevo propósito y el resultado fueron las creaciones que caminaron por la pasarela y luego pasaron a ser subastadas.

Bajo el numeral #ModaQueTransforma, Cromos entrevistó a Alejandro Crocker para conocer un poco más de esta interesante colección y su punto de vista sobre este importante y coyuntural tema.

Cromos: ¿Qué detalles nos puedes compartir de esta reciente colección?

Alejandro Crocker: Los detalles principales de la colección que hicimos junto a Fontanar pienso que una de las cosas importantes a destacar es que todas las prendas se hicieron 100% con el material que dejaron dentro de la caja, o sea, con las piezas que donaron en la caja que puso Fontanar, esas piezas se desarmaron completamente y se volvieron a armar en estas nuevas, muchas fueron pintadas a mano, ya que la colección está inspirada en el movimiento de collage de Picasso, agarramos muchos guiños de su obra, algunos ojos, los rombos, algunas frases, la firma de Picasso y se pintaron a mano con pincel en algunas de las piezas.

Importante el mensaje que está dejando Fontanar, donde lo que muchos consideran basura, para nosotros es un tesoro, un material que tiene vida, que ya dejó una huella en nuestro planeta y debemos tener la conciencia de rescatarlo.

C: ¿Cómo se dio ese interés en el reciclaje de la moda?

AC: Yo en realidad lo que estudié fue historia del arte, pero gracias a mi madre que me sembró en el alma el amor por la moda, comenzó todo este camino hace veinte años, empecé restaurando tejidos antiguos y siempre con el interés de darle una oportunidad a esas piezas, a esas telas que la mayoría consideraba desecho y puedo decir que en toda mi carrera en el mundo de la moda siempre ha sido de la mano del reciclado, del upcycling, siempre ha sido con la conciencia de rescatar ese material.

Este es un camino prácticamente nuevo donde todos los días se aprende, por eso lo llamamos reciclaje creativo, porque todos los días estamos todo el equipo pensando creativamente cómo podemos seguir utilizando estos materiales, la moda es la segunda industria que más contamina en el planeta y pienso que una de las vías importantes es crear conciencia alrededor y entender que es un trabajo de todos.

C: ¿Qué mensaje le darías a los consumidores para que sean más conscientes en sus elecciones?

AC: El llamado que le hago a las personas es simplemente desarrollar un poquito más de amor por nuestra gran casa que es el planeta Tierra, entender que lo que está en juego es la vida, no de cualquier animal, es la vida de nosotros los seres humanos, entender que todos somos uno, que nos tenemos que cuidar y es responsabilidad de nosotros, no solo de las marcas, ser consumidores conscientes, hacer prácticas conscientes alrededor de la moda, en vez de botar o desechar las prendas que ya no utilizamos en nuestro armario.

Reunirnos con la familia, con los amigos y hacer una tarde intercambio de piezas, ver dónde se puede y tomarnos la molestia de tomar esas piezas para que sigan teniendo vida y exigir a las marcas que nos cuenten públicamente sus prácticas sostenibles, es una cuestión de nosotros, como individuos que pertenecemos a una sociedad, de cómo nos cuidamos entre todos, desde el amor y la belleza como un fin superior.

C: ¿Qué se viene desde tu marca para el resto del año?

AC: Ahora viene un proyecto grande, donde ya no solo hablamos de reciclado como piezas únicas, sino que venimos con un reciclaje ‘más masivo’, para poder seguir pasando el mensaje de que sí se puede reciclar en el mundo de la moda y sí podemos reciclar desde la belleza. Lanzamos dos colecciones a finales de noviembre y siempre la meta principal es crear conciencia a través de la moda y pensar esos mensajes de historia, de moda con contenido, que la gente entienda que cada pieza que utilizamos ya dejó una huella en el planeta y que, por lo tanto, cada una de esas piezas que tenemos en el clóset debemos cuidarla, amarla y disfrutar con responsabilidad. Ya pronto tendrán noticias de estas dos colecciones que se vienen.