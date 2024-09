Belinda se cayó en plena pasarela en París. Anitta fue a rescatarla (video)

La cantante y actriz Belinda ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por su música ni por su actuación, sino por un inesperado tropiezo que sufrió durante su debut en la pasarela del París Fashion Week.

El accidente de Belinda en la pasarela

Belinda, quien lucía un elegante minivestido acompañado de unas impresionantes botas de tacón alto, caminaba con seguridad por la pasarela cuando, repentinamente, tropezó y cayó a la mitad de su recorrido. El incidente no pasó desapercibido para los asistentes ni para las cámaras, ya que varios de los presentes, incluyendo la propia Belinda, compartieron el video del momento en redes sociales.

La caída fue aún más llamativa debido a la altura de las botas que la cantante llevaba, lo que probablemente contribuyó al accidente. Sin embargo, la artista no estuvo sola; su colega y amiga, la cantante brasileña Anitta, acudió rápidamente a su ayuda para asistirla.

La reacción de Belinda por su caída en París Fashion Week

Lejos de dejarse afectar por el incidente, Belinda tomó la situación con humor. La cantante publicó en su cuenta de Instagram el video del tropiezo con el mensaje motivador: “No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias Anitta”. Esta actitud positiva no solo generó admiración entre sus seguidores, sino que también demostró su profesionalismo.

Posteriormente, Belinda continuó bromeando sobre el episodio al comparar su caída con una famosa escena de la serie Sex and the City, en la que el personaje Carrie Bradshaw (interpretado por Sarah Jessica Parker) sufre una caída similar en una pasarela. En su publicación, Belinda recordó las palabras del personaje: “Cuando las personas tropiezan y se caen, vuelven a levantarse y no se rinden”. Y eso fue exactamente lo que hizo la cantante mexicana: se levantó, lanzó un beso a los asistentes y continuó desfilando como si nada hubiera pasado.

El gesto de levantarse con gracia y continuar dejó una fuerte impresión, no solo en los asistentes, sino también en otras artistas. Danna Paola, otra destacada cantante mexicana, comentó en su publicación: “Cómo la reina que eres”, mientras que Anitta expresó su admiración con el mensaje: “Perfecta mi amor LINDA”. Ambas demostraron el apoyo y cariño que sienten por Belinda.