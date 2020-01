Billie Eilish y el por qué usa ropa holgada

Redacción Cromos

La cantante estadounidense de 18 años, que triunfó anoche en los grammy llevandose el galardón en las principales categorias: grabación del año, Albúm del año, canción del año y mejor artista nuevo. Este fenomeno musical sigue por lo más alto, y así tambien su mensaje para hacer conciencia social.

Una de las características más llamativas sobre Billie es su peculiar manera de vestir, ya que es fiel seguidora de las prendas holgadas. El año pasado en una campaña que hizo para Calvin Klein junto a Shawn Mendes, Noah Centineo y Chika Oranika reveló por qué las usa.

Una de sus razones es evitar el Body Shaming, como su traducción lo indica se refiere al “cuerpo avergonzado” o sentir vergüenza por alguna parte del mismo, particularmente cuando se padece de sobrepeso, o no se cumple con los estándares de belleza establecidos por la sociedad actual.

En un video de la campaña reveló cómo ha usado la moda para protegerse y evitar las posibles críticas sobre su cuerpo. “Es por eso que llevo prendas holgadas. Nadie puede tener una opinión porque no han visto qué hay debajo. Nadie puede decir ‘ella es muy delgada’, ‘no lo es’ o ‘tiene un culo gordo’. Nadie puede decir nada porque no lo saben”, expresa la cantante.

La joven tiene claro que no quiere que se la juzguen por su físico o que los haters de las redes sociales utilicen las partes de su cuerpo para hacerle body shaming. Quiere evitar que la gente haga comentarios hirientes o críticas sobre su cuerpo, es por eso que intenta no mostrar partes reveladoras de el. La cantante considera que, al no conocer cómo es su cuerpo en realidad, la gente es incapaz de criticar algo que es un misterio, por lo que esta ha sido su mejor opción para protegerse de la opinión pública. Desde que revolucionó la industria, Billie se ha caracterizado por llevar prendas de estilo deportivo y muy holgadas, unos estilismos que ahora cobran significado con esta confesión.

A su vez, la cantante se ha adentrado al mundo de la moda desde hace un tiempo. A finales del año pasado lanzó 'Blohsh', una colección para niños. Ahora, expande su alcance con una colección más sostenible realizada junto a H&M. La colección tiene como prioridad las prendas oversized como las sudaderas, joggers y camisetas. La paleta de color va desde el verde pastel hasta el neón eléctrico, sin dejar de lado el blanco y el negro. La línea incluye accesorios como sombreros, calcetines y un fanny pack.