Chanel impone una nueva cola de caballo suelta en la Semana de la Moda en París

Con la Semana de la Moda de París siempre hay nuevas ideas para nuestros looks y este año no es la excepción, pues hemos encontrado el peinado de moda para cualquier look.

Se acaba otra temporada más y Chanel cierra la Paris Fashion Week. Su desfile se convierte en una de nuestras mejores inspiraciones de belleza adelantándose a las tendencias de pelo de la próxima temporada.

La cola de caballo o coleta baja de Chanel

Así es la cola de caballo baja, con un recogido plano y ojalá con un broche o accesorio que pueda dar un look más acorde con lo que vimos en las pasarelas. Los pasadores horizontales con strass y logo sobre melenas lisas y brillantes son la clave del look.

Chanel impone una nueva cola de caballo suelta durante la Semana de la Moda en París Foto: Imaxtree Instagram

Las modelos acompañaron el peinado con maquillaje natural, looks en blanco, negro, lilas y chaquetas de tweed clásicas de la marca. El maquillaje fue en clave nude pero muy luminoso con un toque de iluminador en zonas clave del rostro como los pómulos, cejas densas y definidas y labios con poco color.

Este peinado definitivamente se lleva mucho del protagonismo pues se nota que tiene mucho más para llamar la atención que el maquillaje, es una prenda más dentro del outfit. No pierde su encanto francés de la sencillez y la posibilidad de que muchas otras mujeres lo usen sin necesidad de estar en una pasarela en Paris. Es chic y serio pero también algo diferente y original.

¿Cómo copiar la cola de caballo de Chanel?

Es super clave tener un accesorio que te guste mucho, ojalá sea largo y ancho, puede ser una hebilla con brillantes o más sencilla. Puede combinar con el resto de tu look o ser el protagonista absoluto con colores llamativos. Ahora, sigue estos pasos para lograrlo:

Cepilla tu cabello para unificar todas las texturas y dejarlo totalmente libre de nudos y luego hazte la raya en medio. Después, lleva tu cabello hacia atrás y procura que tengas todo agarrado, y que no se salga ningún mechón. Usa laca o crema para peinar, muy poca, en las raíces para conseguir un efecto luminoso y casi húmedo y evitar el para conseguir un efecto luminoso y casi húmedo y evitar el frizz por completo. Y por último, lleva el cabello hacia los lados y hacia atrás y agárralo en tu hebilla o accesorio a unos 10 centímetros de la raíz para obtener el efecto ligeramente suelto que deseas. Así quedará igual al de las modelos de la pasarela de Chanel. ¡Inténtalo!

