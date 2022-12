Chanel presenta su primera colección en África

Más de tres años han pasado desde la muerte de Karl Lagerfeld y Chanel se las ha arreglado para salir adelante sin el creador que impulsó la marca por más de tres décadas. Así lo ha logrado gracias a sus nuevas aventuras, como su más reciente show en Dakar, capital de Senegal, el primero de la casa de modas francesa en África.

El cantante Obree Daman cantaba “Salam Alaikum Africa (la paz sea contigo, África)” mientras estaba rodeado de bailarines de la École de Sables, al inicio del desfile de la colección Métiers d’Art Show, o Pre-Otoño 2023.

Este es un gran hecho para la industria de la moda, siendo la primera firma europea o estadounidense en presentarse en África subsahariana, un movimiento ambicioso, pero digno de aplaudir.

El espectáculo tomó lugar en el Palais de Justice, que ahora funciona como Bienal de arte. La actual directora creativa de Chanel, Virginie Viard, confesó que la idea se generó tres años atrás, luego sucedió la pandemia del covid-19 y detuvo de los planes, “La primera vez queue vinimos a este lugar, Dakar, fue increíble y ahí nos dimos cuenta”, expresó la diseñadora.

El interés de Chanel de conectar con lo local

La presentación tuvo 800 invitados, los cuales notaron cómo el show y la colección fueron creados minuciosamente. Las personas fueron llevadas a diversos eventos y lugares para conocer a más profundidad la cultura senegalesa. De hecho, el presidente de la marca, Bruno Pavlovsky, anunció que habrá una serie de intercambios culturales entre la marca y el Museo de Artes de África IFAN, una muestra de que un país que algún día fue colonizador ahora emprende relaciones en un plano equitativo.

Los detalles de la nueva colección

La colección mostró técnicas que combinan las tradiciones de ambos países, Francia y Senegal, que como resultado dio un efecto innovador, o al menos, algo inesperado por parte de Chanel. El adorno de león estuvo presente en la joyería y bolsos, que no solo es símbolo de Coco Chanel, también es emblema del país africano.

Viard no solo se inspiró en Senegal, también se inspiró en los diseños sartoriales de la ropa masculina de la subcultura Sapeur del Congo. Aunque algo imperceptibles después de largos y complejos procesos de desarrollo de telas, algunos de los materiales y patrones de las cuentas eran de un material originario de África.

Cuando se terminó el show, los invitados se quedaron y se dio inicio a una interesante conversación, según reportó Vogue. Entre ellos, la primera dama de Senegal, Marième Sall, y cuatro ministras del Gobierno. Las modelos se cambiaron a su ropa de diario y se unieron a la fiesta. Virginie Viard comentó: “La conversación no va a terminar aquí hoy. Y no es una cuestión que tengamos que continuar, no tenemos. Vamos a hacerlo porque nos gusta mucho”.