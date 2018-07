Cinco tendencias de moda que aprendimos de Luis Miguel

Catalina García/ @catagarciac_

A pocos capítulos de terminarse la serie biográfica del cantante mexicano, hacemos un repaso por sus looks inolvidables.

Soy fan de Luis Miguel desde pequeña. Mi familia escuchaba su música, aprendí todas sus letras y me enamoré de él como supongo le pasó a miles de niñas. Hoy tengo 31 años y vuelvo a suspirar gracias a Luis Miguel, la serie, producida por Netflix.

Guapísimo, sexy, romántico y coqueto, el artista se ha caracterizado por llevar un estilo particular, elegante y chic. Desde sus clásicos trajes a las camisetas básicas con blue jeans, el Sol de México también marcó la diferencia a la hora de vestirse.

A continuación, les presento cinco tendencias que Luis Miguel dejó para la posteridad.

1. Saco y corbata: A mediados de los años ochenta e inicios de los noventa, Micky nos deleitaba con trajes a la medida. Las corbatas estampadas eran parte fundamental de su look a la hora de interpretar temas como “Tengo todo excepto a ti”.

2. Pelo alborotado: ¿Quién olvida ese pelo sexy y desordenado de Luis Miguel cantando “Cuando calienta el sol”? Su sello personal en cada show, video o evento era halarse el pelo para dejarlo más vistoso y desquiciado.

3. Camiseta blanca remangada con blue jeans: Básico y al grano. Así es uno de sus outfits más comunes. Lo vimos en el video de la canción “Suave”. ¡Luismi, como me mata tu mirada!

4. Camisas XXXL: Las camisas tres tallas más grandes de lo normal eran infaltables en su vestuario. Las combinaba con jeans o pantalones de dril. ¡I-nol-vi-da-ble!, como dicen las coristas en la canción Inolvidable.

5. Esmoquin: Sin dejar de lado la corbata, el intérprete decidió usar esmoquin para darle más glamur y madurez a su estilo. En los videoclips de “No sé tú” y “El día que me quieras” optó por este atuendo. ¡Ay Luismi, no sé tú, pero yo, te he comenzado a extrañar!

