Look del día

¿Cómo vestirse para apoyar a la selección vol. 1 ?

Catalina García/ @catagarciac_

No tengo la camiseta de Colombia, pero se la robo a mi novio para hacer un look futbolero. ¡Este es uno de los resultados!

No soy hincha, pero me gusta el fútbol. No quiere decir que voy a gastar casi $200.000 en la camiseta de Colombia. Me parece bellísima, su diseño me recuerda a la que usó la Selección en el Mundial Italia 90. Sin embargo, no voy a pagar todo eso por usarla un par de veces en el año.

Igual quiero entrar en el mood mundialista, apoyar al equipo y celebrar los goles que meterá el Tigre Falcao. Por eso, asalté el clóset de mi novio y tomé prestada su camiseta.



Foto: cortesía Catagarciac_

Quería un outfit casual, cómodo y chic. Elegí unos pantalones negros slim fit, es decir, entallados y ajustados. Complementé con chaqueta de jean azul claro con taches en los hombros y botines planos en velvet. Busqué darle más fuerza al look, así que pinté mis labios de rojo pasión y até una cola de caballo muy alta.

Para darle un twist al outfit (y para disimular la talla de la prenda, que supuesto me queda holgada), doblé las mangas hacia arriba y metí un poco la camiseta en la parte delantera del pantalón. En cuanto a los accesorios, opté por topos y choker negro, reloj de colores y anillo gigante a tono con los labios.

Foto: cortesía Catagarciac_