Conoce el truco de Hailey Bieber para unos labios más voluminosos

Aunque muchos no sepan a qué se dedica exactamente Hailey Bieber, lo que principalmente se conoce es que es una de las hijas del actor Stephen Baldwin y actual esposa del astro pop, Justin Bieber.

Asimismo, entre sus labores está ser influencer, modelo y recientemente decidió apostarle al mundo empresarial con su propia marca de productos para el cuidado de la piel.

Entonces se puede decir que el mundo de la belleza es lo que más le interesa a esta joven, y teniendo en cuenta toda la influencia que posee, lo que usa, cómo se viste, cómo se maquilla, suele convertirse viral en redes sociales en cuestión de segundos.

Así está sucediendo en estos momentos en TikTok, un nuevo look de Hailey Bieber se volvió bastante apetecido, se trata de un truco para conseguir unos labios XXL, ¿qué se necesita? Un delineador para labios en color café intenso y un brillo transparente.

¿Cómo hacer el truco de Hailey Bieber para labios más gruesos?

Para entender cómo es la técnica, Gisela Bosque, maquilladora de Sephora, comparte algunos consejos que le funcionará como anillo al dedo a todas las personas que quieren saber más de maquillaje.

La experta dice: “La técnica no puede ser más sencilla: consiste en perfilar los labios y aplicar por encima un brillo”. Para que el efecto sea lo más natural posible, se necesite que el delineador se difumine a la perfección con el contorno de los labios.

“Difumina ligeramente el producto con la punta de los dedos para que la raya del perfilador no quede demasiado marcada, y añade un poco justo debajo del arco de cupido y en el centro del labio inferior. Le otorgas así más dimensión al labio”, explica Bosque.

“Procura utilizar un perfilador cremoso, porque permanecerá más tiempo sobre el labio y solo tendrás que reaplicar el brillo para mantener el look”, añade.

Ten presente que los tonos marrones combinan con cualquier tipo de piel a la hora de escoger tu delineador de labios, además es un color que estará muy en tendencia para el resto del año.

Si este tono no te gusta, no te preocupes porque cuentas con alternativas: “Si crees que el marrón no te sienta bien, puedes optar por otros tonos otoñales que deriven en tonos rojizos. Eso sí, siempre deben tener ese aspecto ‘glaseado’ que les otorga el brillo labial”.

Para escoger el tono del delineador de labios, escoge un marrón que combine con el color de tus propios labios, si tienes unos labios naturalmente rosados, te decides por un café con subtonos más rojizos o rosados, pero si quieres ese efecto noventero que está tan de moda, escoge un café frío, es decir, que tenga un ligero toque grisáceo.

Si no quieres usar tus dedos para difuminar el delineado en tus labios, puedes hacerlo también con una pequeña brocha de maquillaje que sea suave y ligeramente mullosa.

Si no tienes los labios tan pigmentados como los de Hailey Bieber y no te basta solo con el delineador y el brillo, puedes escoger un labial, de textura satinada y jugosa, que se acerque a ese tono natural, es decir, los famosos nudes, un tono rosáceo, no muy pastel, ni muy fucsia, o un durazno que se acerque al beige, depende del resultado que quieras obtener.