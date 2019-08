Conoce la línea de ropa que puede durar hasta diez días sin lavarse

Redacción Cromos

Inolora, sin gérmenes y sin arrugas así es la primera colección de jeans y camisetas de The Frenchie Co.

Cada año la industria de la moda ha evolucionado y debido a la exigencia de los consumidores, que buscan prendas innovadoras, amigables con el medio ambiente y que aunque tengan un diseño básico no dejen de ser útiles para cualquier ocasión. Este es el caso de The Frenchie Co, una marca colombiana que se ha enfocado en la marroquinería con su producto estrella Speed Wallet y ha querido entrar al mundo textil con esta nueva colección de ropa que no necesita lavarse.

Tras dos años de estudio, trabajo e investigación, lograron fabricar su primera línea de ropa compuesta por camisetas y jeans de diseños tradicionales, pero con importantes procesos de innovación, gracias al desarrollo en materiales antibacteriales y amigables con el medio ambiente. El proceso de lavar la ropa puede ser perjudicial para el medio ambiente, por esto buscan disminuir la huella de carbono. Camilo Mejía, el directivo aseguró que "el 85% de la huella de carbono en la ropa es causada por los procesos de lavado".

Sus componentes cuentan con una tecnología única, que le da propiedades inoloras, antibacteriales y antiarrugas, lo que permite que las prendas se puedan utilizar aproximadamente durante 10 días seguidos sin necesidad de lavarlas y continúan estando limpias.

Camilo Mejía, socio de la marca y creador de esta nueva línea comenta que “la explicación a esta tecnología es simple, ya que el mal olor en la ropa viene de las bacterias que genera el cuerpo y estas prendas, al ser antibacteriales, no permiten que los microorganismos crezcan y se cultiven, por lo cual no hay lugar para el mal olor”.

Del mismo modo, las prendas son diseñadas para ser altamente cómodas gracias a la suavidad de los textiles y su propiedad de alta elongación, dando como resultado camisetas y jeans con un diseño estilizado y agradable al tacto, convirtiéndolas en la alternativa perfecta de vestimenta para cualquier ocasión.

Otro beneficio atractivo de estas prendas es que, gracias a la aleación de cobre (considerado como un antiinflamatorio) que contienen las fibras del textil utilizado en su confección, con su uso prolongado, se puede producir la reducción de algunos dolores articulares. De esta forma, quien ha tenido una rutina exigente no sentirá incomodidad y podrá sentir cierto alivio reconfortante. Adicionalmente, su composición también permite que la tela sea antiarrugas y muy fresca, lo que mantiene la temperatura corporal ideal en destinos tropicales húmedos o al realizar actividades como caminatas al sol o recorridos en bicicleta.

También los jeans cuentan con un sistema integrado de cintas internas con ajuste rápido, que actúan en reemplazo de un cinturón, lo cual le brinda beneficios adicionales a esas personas que viajan constantemente, pues en los pasos por seguridad de los aeropuertos son más eficientes y cómodos. De igual forma, estos pantalones cuentan con un sistema de bolsillos antirobo para guardar los objetos más preciados como el pasaporte, el celular y la billetera.

Estas prendas estarán disponibles en www.thefrenchie.co y mediante la plataforma de crowdfunding Kickstarter donde se podrán encontrar los jeans para mujer hasta la talla 12 y para hombres desde la talla 28 a la 36, en colores azul claro, azul oscuro y negro.