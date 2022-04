Corte de pelo de Jane Fonda: El estilo de moda para mujeres de 60 años

¡Anota en tu calendario! Los mejores días de marzo para cortarse el pelo Foto: Freepik

Llegar a los 60 años o más no quiere decir que el estilo tenga que envejecer y la actriz Jane Fonda es una clara muestra de ello. Con el paso del tiempo, la actriz ha ido envejeciendo con mucho estilo y teniendo en cuenta las tendencias que mejor se acomodan a ella.

Sus cambios de look han sido siempre muy acertados. Como si fuera poco, ella misma ha logrado mantenerse muy bella sin exceso de inyecciones o cirugías.

La actriz fue la encargada de robarse los flashes de todos los fotógrafos en el estreno de la última temporada de la serie Grace and Frankie en Netflix. Un personaje que muchos fanáticos adoraron y que seguro extrañarán.

Por la alfombra roja pasaron actores de talla alta. Entre ellos la divertida Fonda quien llamó la atención gracias al corte de pelo que decidió llevar.

Con un estilo muy arriesgado y moderno, la actriz dejó claro que las mujeres de 60 años o más, pueden llevar el pelo corto sin verse mayores. Conocido como corte de pelo pixie, el look lo lució en pequeñas capas que le dieron vida a su rostro.

Además del nuevo look, el tono por el que se decidió fue haggy grey blending. Un color gris que aporta una luminosidad a las canas y favorece a las mujeres que aún no saben cómo convivir con ellas.

Corte pixie

Según la marca de cosmética capilar Schwarzkopf, la tendencia del corte pixie, se volvió a poner de moda a finales de los años setenta y ochenta, “siendo uno de sus adeptas incondicionales la actriz Jacqueline Pearce en la serie de televisión británica Blake’s 7. En 2002, el corte de pelo pixie resurgió de la mano de Halle Berry en la película “Muere otro día”. En 2010, Cate Blanchett y Hayden Panettiere también apostaron por este corte”.

Este es uno de los peinados más fáciles de mantener. Solo necesitas un champú específico para tu tipo de pelo y un producto de styling para darle volumen a la zona de la coronilla. “Puedes secarlo dándole la forma con la ayuda de los dedos o fijar algunos mechones con cera, sérum o algún spray texturizador”.

Aunque muchos crean que el pelo corto limita un poco los looks, el pixie es versátil. “te permite adaptarlo a diferentes estilos: despeinado, femenino y sofisticado, look efecto mojado, bohemio o con cresta estilo mohicano. Las posibilidades, aunque no infinitas, son variadas”.

Tipos de corte pixie según la forma de la cara

1. Corazón: Los rostros corazón son aquellos que cuentan con una frente amplia y un mentón pequeño. Si quieres disimular la frente pide un corte pixie con flequillo y para afilar las facciones pide capas en la coronilla, de esta manera, crearás la ilusión de que tu cara es más larga.

2. Redondo: Cuando tienes un rostro redondo, el corte de pelo adecuado te ayudará a crear la sensación de un rostro más afilado. Despunta las capas de la coronilla para dar volumen. Si dejas mechones largos en la zona de la patilla, hará que resalten los ojos y le restarás atención a tus mejillas. Como inspiración puedes fijarte en el look que llevaba la actriz Audrey Tatou para encarnar a Coco Chanel.

3. Ovalado: Los rostros ovalados permiten cualquier tipo de corte, por lo que el pelo pixie te sentará bien en cualquiera de sus modalidades. Puedes dejarlo más largo o la versión más corta, como lo llevaba Mia Farrow en la Semilla del diablo.

4. Cuadrado: Los rostros cuadrados tiene el mentón bastante pronunciado. Para compensar el efecto deja en la parte de atrás capas un poco más largas. A la hora de peinarlo, añade un poco de cera de peinado para darle volumen y seca con secador las capas superiores.