Cuatro tendencias de moda que nos dejó Aretha Franklin

Catalina García/@catagarciastyle

Hace 21 años escuché por primera vez a Aretha Franklin. Sucedió viendo My Best Friend's Weeding, película protagonizada por Julia Roberts y Cameron Díaz. George, compinche de Julia, pretende ser su prometido frente a la familia de Michael, el mejor amigo. Al contar su supuesta historia de amor, George canta I said a Little prayer, uno de los temas más importantes en la carrera de Franklin.

Así como supe enamorarme de su música, también me llamó la atención su estilo, lleno de vida y color. El gusto de Franklin desde sus inicios en la década de los sesentas hasta sus últimas presentaciones dejó una lección de osadía y extravagancia en cada prenda.

A continuación les presento cinco tendencias que vale la pena tener en cuenta frente al closet, antes de vestirnos.

1. Túnicas coloridas: Aretha se caracterizó por usar batas o túnicas para sus presentaciones. En su repertorio era común encontrarlas en colores vibrantes y con estampados llamativos.

2. Plumas, tocados y turbantes: los accesorios fueron compañeros infaltables en sus looks. Desde cuellos y mangas enfundadas en plumas, hasta turbantes y tocados de pedrería llamaron la atención de la cantante.

3. Escotes profundos: Aretha siempre estuvo orgullosa de sus curvas. Al menos así lo demostró usando vestidos ceñidos al cuerpo con escotes sensuales desafiando a al estilo discreto y conservador de la época.

4. Abrigos de piel: Franklin optó por los abrigos de piel que resaltaban sus looks. Con vestidos largos o la rodilla, los llevaba de forma desprolija con intención provocadora.

Para recibir consejos de moda visita: @catagarciastyle.