Cubel en París: un debut que reivindica la identidad latinoamericana

París, la ciudad de la luz y de la moda, fue el escenario en el que Cubel hizo su esperado debut en Paris Fashion Week. Pero este no fue un debut cualquiera. Humberto Cubides, la mente maestra detrás de la firma, llevó hasta la capital francesa una narrativa cargada de simbolismo, historia y una impecable ejecución técnica que reafirma la identidad de su marca.

“Me habían invitado el año pasado, pero ya tenía compromisos en Nueva York y con New Balance. Sabía que si presentaba en París, debía hacerlo con una colección poderosa, no repetir lo ya mostrado”, explica Humberto, revelando la meticulosidad con la que planeó este momento. Su paciencia y estrategia dieron frutos: el desfile fue un manifiesto de la riqueza cultural de Latinoamérica, especialmente de sus comunidades prehispánicas e indígenas.

Lee también: Moscow Fashion Week 2025: un centro para la creatividad global

Cubel siempre ha trabajado con narrativas que rescatan lo ancestral, y esta colección no fue la excepción. “He investigado bastante sobre culturas prehispánicas, sobre la figura de los animales sagrados y los chamanes. Esta vez quise hablar del momento de la conquista en Colombia, de la unión entre Europa y las comunidades indígenas”, cuenta. Este diálogo se materializó a través de textiles y formas que evocaban la vestimenta tradicional del campesino colombiano, fusionada con elementos europeos y contemporáneos.

La artesanía es el corazón del ADN de Cubel. La colección integró molas elaboradas por la comunidad Gunadule en Antioquia, tejidos inspirados en los canastos y bordados de Santander y Boyacá, además de reinterpretaciones de piezas tradicionales como mochilas y gorros.

“Siempre me ha apasionado el trabajo manual. Conozco los procesos y puedo conectar con los artesanos de una manera orgánica. Me interesa mostrar su labor a nivel internacional”, enfatiza el diseñador.

El mestizaje, eje de la colección, se reflejó en la combinación de sastrería y elementos deportivos. “Fusioné la chaqueta sastre con mangas y materiales deportivos. La tafeta en las mangas aporta una sensación moderna, rompiendo con la rigidez de la sastrería tradicional”, describe Humberto. Esta mezcla de lo clásico con lo funcional, de lo ancestral con lo futurista, es lo que ha caracterizado a Cubel desde su origen.

También te puede interesar: SER: la fusión perfecta entre tradición y vanguardia

El camino de Cubel ha sido uno de persistencia y autenticidad. “No me he saltado ningún proceso. He construido la marca paso a paso y ver cómo llega a espacios internacionales es un orgullo”, reflexiona Humberto. Desde su primer desfile en Colombiamoda hace ocho años hasta este hito en Paris Fashion Week, su evolución ha sido sólida y coherente.

El debut de Cubel en París es más que un desfile: es una declaración de que la moda latinoamericana, con sus narrativas propias, técnicas artesanales y visiones contemporáneas, tiene un lugar en el escenario global. Humberto Cubides no solo llevó su colección a París; llevó con él una historia que merecía ser contada.

Más noticias:

5 looks icónicos de Donatella Versace que han usado las famosas de Hollywood

De Colombia al mundo: la maquilladora que inspira con su talento y empoderamiento