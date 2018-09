Diseñadores dirán adiós a las pieles de animales en la Semana de la Moda de Londres

AFP

Las pieles de animales no desfilarán por la pasarela de la London Fashion Week, que comienza la próxima semana, informó este viernes el Consejo de la Moda Británico tras realizar un sondeo de las actitudes de los principales diseñadores. (Lea: Burberry dejará de usar piel animal y de quemar los productos que no vende)

Los resultados del sondeo muestran "un cambio cultural basado en los ideales y las elecciones de las firmas de diseño, las marcas internacionales y los sentimientos de los consumidores".

En febrero, la semana de la moda de Londres tuvo que enfrentar manifestaciones de grupos de defensa de los animales que corearon eslóganes como "Tienen sangre en las manos" y "Avergüéncese London Fashion Week".

El anuncio del viernes tiene lugar después de que la víspera la marca de lujo británica Burberrys hiciera pública su decisión de dejar de utilizar pieles naturales y angora en sus prendas. Los grupos de defensa de los animales celebraron el anuncio.

"Bien hecho por los diseñadores que desfilan en la #LFW por pasar de las pieles esta temporada", escribió en Twitter la ONG People for the Ethical Treatment of Animals (Peta).