El atrevido look de Rihanna del Día de la Madre

A pesar de no haber dado a luz aún de su primer hijo, Rihanna celebró el Día de la Madre el pasado domingo con un look de Miu Miu que no está lejos del estilo de la cantante, pero para muchos fue atrevido y vanguardista.

La cantante ha aparecido con looks muy diferentes y ha desafiado tendencias en temas de moda de maternidad. Desde que se supo que estaría esperando un bebé de A$AP Rocky, la cantante le ha dado muchísimo material a sus fans, y a los fans de la moda, para hablar de ella y de sus elecciones en cuanto a ropa y estilo.

Según Vogue, la cantante apareció el domingo con unas prendas de Miu Miu, de la colección de primavera 2022, en el Giorgio Baldi en Santa Monica con su novio A$AP Rocky. Además, usó un abrigo de Loewe encima.

El outfit de Miu Miu consiste en un tank top tejido de brillantes, una gran malla plateada de grandes aberturas que combina con una falda igual de la colección de Miuccia Prada. Debajo, se ve un top y un pantalón interior de seda azul bebé.

El atuendo además incluye unas medias de lana hasta la rodilla, con una bufanda blanca y unos zapatos de muñeca negros y planos Mary Jane que, según Vogue, son lo que le dan la estética femenina. Esto fue usado por primera vez en la pasarela por la modelo Adut Akech.

Sin embargo, Rihanna le hizo algunas modificaciones a su propio look y agregó piezas diferentes de accesorios, además de acortar la falda varios centímetros. Agregó unas sandalias de tacón puntilla y una cartera de Balenciaga pequeña, de mano, plateada y de brillantes apenas perfecta para combinar.

En esta temporada, la cantante ha dejado su barriga de embarazo al descubierto y esta ha sido una de sus más aclamadas decisiones, especialmente en el Día de la Madre. Para muchos fue un look super sexy, para otros, algo incómodo.

