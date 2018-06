El día que el Bronx se convirtió en una pasarela de moda

El 28 de mayo se conmemoraron dos años del desalojo del Bronx, o la "L", en el centro de Bogotá. Del 6 al 8 de junio se lleva a cabo el "Festival Bronx está de Moda", en el sector conocido como "La Milla" que estuvo cerrado por más de una década. El evento, que se suma a otras muestras culturales y artísticas que se realizan en la zona, ofrece actividades como conferencias, concursos y conciertos. Este jueves ocurrió algo que a muchos jamás se les hubiera pasado por la cabeza: el primer desfile de modas en esa zona.

Entre las calles Novena y Décima, más de 600 personas presenciaron la pasarela "Jóvenes Talento CUN, Fenix", que se dio gracias a una alianza entre Colombia Joven, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) y el Gran San. Además, participaron cinco marcas destacadas y emergentes de la industria bogotana: DK, Santísima, All People, Zoe y The Now Jeans.

Ricardo Pava, empresario de moda masculina, y el diseñador Hernán Zajar, ayudaron con el proceso de formación de los diseñadores emergentes que estuvieron en la muestra.

“Es la primera vez que se hace un desfile de modas en el Bronx Distrito Creativo. Seguramente hay muchos diseñadores jóvenes que van a surgir aquí. Esta será la principal pasarela de Colombia y posiblemente de América Latina, vamos a hacer cosas maravillosas y estamos avanzando”, mencionó el alcalde Enrique Peñalosa.

El objetivo era relacionar la moda con el renacer de la zona, que va desde un vestuario hasta la transformación de un espacio, incluyendo a los ciudadanos y el talento de los estudiantes del programa de Diseño de Moda de la CUN y sus profesores, quienes crearon un desfile que tuvo como protagonista al jean. Y no sólo en pantalón, también estuvo en vestidos, capas, faldas y tops, con puntos, telas, texturas y apliques.

María Conchita, asistente al evento, habló de la importancia de crear estos espacios que permiten democratizar la moda. "Maravilloso que se rehabiliten espacios como este, que son emblemáticos en la ciudad, porque eso es recuperar lo social: darle seguridad a los comerciantes y calidad de vida a las personas que viven aquí cerca. Maravillosas estas iniciativas. La moda está estigmatizada porque se cree que es algo elitista y me parece bien que se demuestre lo contrario porque está al alcance de todos".

Sebastián Estupiñán, publicista que dirige e impulsa marcas que pertenecen al Centro Comercial Mayorista Gran San, mencionó que la pasarela "Fenix" se logró gracias a un trabajo conjunto con el que querían mostrar la esencia de las cinco marcas elegidas. "Las empresas crearon una colección especial inspirada en la pasarela por el tema del renacer y buscaron a un diseñador para que les ayudara a reflejar el ADN de su marca".

Estupiñán agrega que es bueno que se realicen este tipo de eventos porque le da nivel al sector y quita la creencia de que es un lugar peligroso. "La invitación es para que conozcan nuestra ropa de calidad a precios económicos y que vean el cambio cultura y artístico del Bronx, que se convertirá en un lugar icónico y turístico del centro y de la ciudad"

Tras la toma, el Distrito ha trabajado en la recuperación y tiene como objetivo convertirlo en un espacio propicio para el emprendimiento, la cultura y el desarrollo. Además, continuará con la restauración del patrimonio del barrio Voto Nacional, donde está ubicado el Bronx, mediante la construcción de una sede del Sena y la Alcaldía de Los Mártires. "La Milla" se convertirá en un escenario para espectáculos, desfiles y conciertos.

"Hace dos años el Bronx era el escenario de todo tipo de crimenes y después de la intervención que realizó la Alcaldía de Bogotá esto ha tenido un rumbo diferente, Se ha convertido en ese gran distrito creativo donde confluyen las industrias creativas y culturales para generar ese ecosistema de emprendimiento", afirmó Juan Miguel Durán, secretario de Desarrollo Económico.

No es la primera vez que se realizan este tipo de eventos desde la recuperación de la zona, en febrero se celebró el Festival Centro en el sector de "La Milla", que contó con la presencia de más de 5.000 personas.

En pleno auge de la democratización de la moda y en el renacer del Bronx Distrito Creativo, estos espacios permiten que la gente se acerque a dos mundos, uno pintado como inalcanzable y otro como inseguro y violento, para generar nuevas perspectivas sobre una sociedad más equitativa que aporta al surgimiento de nuevos talentos y el posicionamiento de marcas emergentes.