El tutú de Serena Williams que causó polémica

María Angélica Camacho

El encargado de la línea másculina de Louis Vuitton, Vigil Abloh, diseñó para Nike, marca de la que es imagen la tenista, un vestido inspirado en el clásico tutú de bailarina. Williams combinó, además, su traje con unas medias de red.

El también creador de la marca de lujo italiana de ropa urbana 'Off Withe', incluyó una chaqueta negra de cueron con flechas blancas y cierres de cinturón típico de los dueños de la firma.

Este atuendo desató amores y odios. Muchos seguidores adoraron su regreso a las canchas con este imponente look, pero quizá el malo del paseo en esta historia es Bernard Giudicelli, presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), quien no aceptó su nuevo traje, "creo que a veces hemos ido demasiado lejos (en cuanto a vestimenta)", declaró. El traje de Serena se ha convertido en la cabeza de turco de su primera reforma del torneo: "ya no es aceptable. Hay que respetar el deporte y la sede", afirmó, " no permitiré que Serena utilice este tipo de vestimenta en el la próxima temporada de Roland Garros".

Cabe aclarar que esta elección de ropa no solo es cuestión de estética. La malla negra, que en sus palabras la hacía sentir como una super heroína, ayuda a solucionar los poblemas de coagulación y embolia que ha tenido tras dar a luz a su hija Alexis Olympia. Es por esto que tendrá que jugar el resto de su vida con tejidos de compresión.

Esta colección estará disponeible en el Nike Lab de Soho, Nueva York desde 500 USD. Además de dos cojuntos femeninos la línea incluye una bolsa deportiva y dos modelos de zapatillas.