El estilo del inmortal: Mattel lanza su segunda Barbie inspirada en David Bowie

El icónico músico inglés David Bowie, se ha dicho, estuvo siempre adelantado a su tiempo, y los diseñadores de Barbie en Mattel lo saben también pues aún hoy sigue siendo una inspiración.

Bowie tuvo numerosos alteregos a lo largo de su carrera, el músico que inventó a Ziggy Stardust y que cantó temas tan importantes como Heroes, Rebel Rebel o Let’s Dance inspiró a millones de personas con sus diferentes personificaciones y composiciones musicales.

Bowie se caracterizó por su increíble sentido de la moda, con maquillajes extravagantes y personajes andróginos que integraba a su música.

“David Bowie fue un fenómeno cultural único por sus contibuciones a la música, al arte, la moda y el cine. Nuestra segunda muñeca de tributo celebra el aniversario de 50 años de su clásico disco Hunky Dory, el icónico video de ‘Life On Mars?’ y el atuendo para siempre asociado con este gran camaleón del pop.”

La estética del videoclip ‘Life on Mars?’, es como bien afirma la marca, un ícono legendario que inmediatamente nos hace pensar en Bowie.

“Esta Barbie es una réplica exacta del traje azul claro que Bowie usó en el video de Life on Mars e incluye una camisa y su corbata de statement de rayas rojas y azules, y sus zapatos de plataforma. El pelo y la sombra azul de ojos están inspirados en la era glam de los años 70 de Bowie.

La muñeca lleva el mismo vestuario y aspecto general y ya fue lanzada al mercado y vendida en su totalidad.

Bowie desafió estereotipos de género y de moda:

Bowie fue un ícono también de la moda, el estilo y maquillaje iban siempre muy de la mano de su cosmovisión, sin estereotipos de género ni convenciones definidas.

Sus looks han servido de inspiración para muchos que hoy siguen encontrando innovación en sus statements.

En este caso, no es la primera vez que Mattel le hace un homenaje a Bowie. En 2019 celebraron los cincuenta años de Space Oddity con una muñeca que homenajeaba a su personaje más conocido: Ziggy Stardust.

“Estamos impresionados con la forma en la que la diseñadora Linda Kyaw-Merschon y su equipo recrearon este momento legendario en la historia de Bowie”.

‘Es un tributo a Bowie, a su atuendo, su maquillaje, sus gestos, para emular su esencia y asegurar que se viera como Barbie, pero como Bowie’”, se lee en el comunicado de Mattel.

Bowie es el compositor de The Man Who Sold The World, la canción que hizo famosa en los noventa el Unplugged de Nirvana, y también tuvo un papel importante en el cine cuando protagonizó la película de culto The Man Who Fell to Earth, de Nicolas Roeg. Bowie nació en 1947, en Brixton, Londres. A lo largo de su carrera, fue un referente de la moda y la música. En 2016 murió dos días después de cumplir 69 años y de lanzar el disco Blackstar, su vigésimo quinto álbum de estudio.

