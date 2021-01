El sorprendente e inimaginable look de Ágatha Ruiz de la Prada

Si pensamos en Ágatha Ruiz de la Prada lo primero que se nos viene a la cabeza es color y alegría. Es por eso que este look es tan sorprendente.

Con un estilo único e inconfundible, la diseñadora ha hecho de sus originales y coloridos looks su sello personal y tan sólo en contadas ocasiones como entierros y funerales ha dejado aparcados sus outfits en los que cualquier tono vistoso y llamativo es posible.

Pero “Filomena” no sólo ha causado estragos en nuestras ciudades, sino también en el estilo de Ágatha, a la que hemos visto paseando a su perro con un look tan sorprendente como inimaginable en una de nuestras diseñadoras más queridas. Una insulsa cazadora impermeable con capucha de color gris, ideal para combatir las gélidas temperaturas de la capital pero impensable en la ex de Pedro J. Ramírez.

Confesando que está retomando la normalidad “poco a poco” tras el temporal y que ya ha podido reabrir su tienda en la milla de oro madrileña, Ágatha nos ha contado cómo le ha afectado “Filomena”: “Ayer mi mano derecha se ha roto el brazo, se ha caído y se ha roto el brazo”.

Enamoradísima de Luis Gasset, con quien celebrará un año de amor el próximo mes de marzo, la diseñadora desvela que todo marcha “fenomenal” con él y, volcada en su faceta televisiva, aprovecha para desmentir que haya abandonado “El desafío”, programa que estrena este viernes en Antena 3 y en el que competirá contra otros rostros conocidos como David Bustamante, Jorge Sanz, Kira Miró o Jorge Brazález por demostrar quién tiene una mayor fortaleza física y mental: “Es muy duro, ¡duro de verdad! Pero sí sigo”.

