El tejido de la temporada: el lino

Redacción Cromos

En esta temporada de vacaciones existen ciertas telas que ayudan a mantenernos frescas y que, dependiendo de cómo las combinemos, puede tener diferentes resultados. El lino es el tejido tiene que estar sí o sí en tu armario. Shorts, balzers o vestidos se convertirán en las prendas perfectas para estar a la moda y a la vez mantener a raya las altas temperaturas.

Las prendas de lino, sobre todo los vestidos, son una elección perfecta para la primavera y el verano. Sería ideal combinarlos con un bolso de paja y sandalias. La nueva colección de Touché para esta temporada viene con estapados y colores, que le dan vida a esta tela.



El lino deja que tu piel respire y tiende a absorber el exceso de calor cuando aumenta tu temperatura corporal. Por ejemplo, los pantalones de lino con corte ancho son muy favorecedores y hacen que te sientas cómoda y relajada. Para ir a la playa o pasear son perfectos.

No importa si buscas un atuendo para hacer turismo, para una fiesta al aire libre o para ir de compras: las prendas de lino son siempre un acierto. Un conjunto de dos piezas será el must have de la época.