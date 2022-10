El transparente vestido de Sofía Estrada que impactó en la gala MAMBO

Paola Turbay es actriz, empresaria y exreina. Reconocida en el mundo del espectáculo, le heredó su belleza y su preciosa personalidad a su hija Sofía Estrada, quien también tiene un amor grande por las artes.

Te sugerimos: Shakira sobresalió en calentamiento de Piqué por culpa de un Dj: ¿Qué ocurrió?

Aquí encuentras más contenidos como este

Sofía Estrada es la hija mayor de Paola Turbay y gracias a su personalidad, carisma y estilo, se ha logrado abrir camino como modelo y ahora como Dj.

Sofía Estrada: estilo y belleza

Hace poco, le contó a Revista Cromos que empezó como DJ hace un tiempo “gracias a una pasión que yo tuve desde muy chiquita, no se dio porque tenía que enfocarme en todo lo que era el colegio, también era muy deportista, entonces la música se había quedado a un lado”.

También señaló que esta “ha sido una aventura hermosa, llena de gente muy bonita, una travesía muy dura también porque la industria de la música no es una industria fácil, pero creo que eso es lo bacano de luchar por lo que uno quiere”.

Aunque detrás de una mezcladora le ha ido muy bien, delante de un lente como modelo también brilla y eso fue lo que pasó ese fin de semana.

Durante la celebración de la gala MAMBO la hija de Paola Turbay lució glamurosa y al tiempo, con un toque de su personalidad.

Para el evento, Sofía decidió usar un llamativo vestido color dorado realizado en una tela muy delgada, casi transparente tipo malla, que dejaba ver la figura de la creadora de contenido. Además de ello, el vestido que estaba cargado de brillos, tenía un tipo de capota, dándole un toque moderno.

El vestido es de la diseñadora Francesca Miranda y hace parte de la colección de Resort23. “No me aguanto más, entonces un recap del evento y este outfit una locura”, fueron las palabras con las que Sofía resaltó su paso por la alfombra roja.

Para terminar el look, la Dj decidió llevar su pelo recogido y acompañarlo de algunas joyas que acompañaron a la perfección el vestido.

Sin duda, el vestido también dejó entrever las curvas de la joven, pues en las imágenes se pudo ver un poco de pecho y glúteos.

Más detalles de la vida de Sofía Estrada

En entrevista con Revista Cromos, la joven contó que en este momento permite que la vida le vaya mostrando por donde ir “lentamente como que la música es una industria que solo me grita, mi novio actualmente es músico, entonces nos pasamos todas las tardes en sesiones de producción, composición y lo más bacano de eso es que el producto y el compositor son DJs, entonces estoy rodeada de DJs y poco a poco he aprendido de ese mundo”.

“Académicamente no quisiera irme a aprender música porque personalmente la escuela, la educación en sí, ella y yo no vamos muy bien juntas, pero lo que sí va conmigo es la escuela de la calle y tener buenos profesores en un estudio y en un lugar me han cambiado toda la percepción de la música”, destacó.

Puedes leer: Sofía Estrada, hija de Paola Turbay, una DJ y actriz que se quiere comer al mundo