El vestido de Óscar de la Renta de Megan Markle

Redacción Cromos

Los duques de Sussex han sido los invitados estrella de esta unión. Lo que impresiona es que a donde Meghan Markle llegue, lo que está usando se convierte en tema de discusión, ya sea haciendo un homenaje a los cortes que habrían estado olvidados o dándole la vuelta a las reglas de etiqueta.

Celia McCorquodale, la sobrina de Diana de Gales se casó con George Woodhouse en la iglesia de St. Andrew and St. Mary's en Stoke Rochford, Lincolnshire. La boda se ofició el sábado pasado.

Las miradas de los invitados estuvieron puestas en los duques de Sussex, no solo porque el tono de la corbata del príncipe era el mismo del vestido de su esposa, sino por su elegancia.

Megan usó un wrap dress de Óscar de la Renta de estampado floral con volantes que le agregaban un toque de volumen y ceñido a la cintura. Tenía un corte en V en el cuello y en las piernas, para así tener mayor movilidad.

Los complementos fueron grandiosos, es así como este vestido tuvo un gran éxito. Un clutch blanco de Carolina Herrera, tocado y zapatos de tacón aguja en el mismo tono.

Aunque este vestido es de la colección 2019, no está a la venta aún, tiene un precio estimado de £3,922 es decir $15’ 344.171.66 de pesos.

Algunos miembros de la prensa británica y usuarios de redes sociales no estuvieron de acuerdo con la elección de la duquesa, aseguraron que no era favorecedor. El truco para que este vestido le quede bien – debido a su volumen – es tener cuidado con la talla y las dimensiones en los costados. Otra recomendación con este tipo de prendas es tener siempre la espalda recta. Como es una prenda que no se pega a la figura puedes parecer muy ancha de espalda o con una gran joroba.

Este tipo de vestidos le dan una ventaja a tu armario, es perfecto para diferentes eventos y para climas diferentes. La clave siempre estará en los accesorios, para un clima más cálido agrega unos zapatos más relajados.