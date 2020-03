El vestido prohibido que usó Meghan Markle

Redacción Cromos

Meghan y Harry asistieron de la mano y resguardados de la lluvia con un paraguas negro, caminaron hacia la entrada de la Mansion House de la City en Londres, para asistir a los premios Endeavour. La actriz estadounidense eligió, para este acto público, un color vibrante, luminoso y enérgico, un vestido ajustado de color azul turquesa de manga corta y cuello caja que forma parte de la colección de la excantante británica,Victoria Beckham, quien hasta hace unos años, hizo parte de la lista de diseñadores ‘prohibidos’.

Otros rumores indican que la aparición de la duquesa en ese magnífico vestido azul turquesa ha sido una estrategia para elevar las ventas de la marca Victoria Beckham, que según reportes del diario británico The Sun, estaría teniendo pérdidas de hasta 12 millones de dólares.

Lo que pocos sabían era que la mujer del príncipe confesó en 2018 en una entrevista que aunque apoyaba la visión creativa de la diseñadora no se veía capaz de sentirse favorecida llevando una de sus creaciones. “Por ejemplo, me encantan los vestidos de Victoria Beckham, pero no tengo el torso lo suficientemente largo para soportar esa silueta", confesó la duquesa. Sin embargo, anoche su silueta encajó perfecto en el vestido y lució muy bella junto a un bolso de mano de la marca Stella McCartney, brazalete de oro con diamantes de Jessica McCormak y zapatos de tacón de la firma Manolo Blahnik. Además, Meghan eligió un maquillaje natural con labial ‘glow’ en un atractivo tono melocotón, sin dejar al lado una coleta baja con raya al medio.

Los duques de Sussex asisten a sus últimos actos oficiales, antes de abandonar la monarquía británica. La pareja de esposos aparecerá este sábado en el Festival de Música de Mountbatten y el lunes 9 de marzo acudirá junto al resto de la Familia Real a las celebraciones del Día de la Commonwealth.