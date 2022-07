Entrevista: Raúl Peñaranda habla de su trayectoria y de sus últimos diseños

El diseñador caleño Raúl Peñaranda nos contó qué significó su primera presentación en Colombia el pasado junio en Cali Distrito Moda, hacia dónde van los próximos diseños, cuál fue la motivación detrás de su colaboración con Nike, y recordó algunas anécdotas claves de su carrera y larga trayectoria.

Cuéntanos sobre tu última colección y el uso de high tech performance fabrics en colaboración con Nike.

Son las mismas telas de los zapatos Nike, hicimos una colaboración para poder mostrar lo que es la versatilidad de Raúl Peñaranda. En Nueva York, cuando haces parte del mundo de la moda, el trabajo es hacer que la marca vaya en una evolución constante, y en algún momento seas tú quien toma las riendas creativas. En cada colección, no solamente te piden que presentes las últimas tendencias de la moda, sino algo nuevo, innovador, pero siempre con ese hilo conductor de tu marca. Para mí siempre es un reto o pensar algo nuevo y ejecutar de una forma elocuente.

Entonces, en esta colección quise volver a ser el rebelde de la moda, y el reto fue cómo conectarme con el estilo de Nike, utilizar la tela o el material que utilizan en los zapatos deportivos, que es algo tan opuesto a los vestidos de Peñaranda, que es sinónimo de lujo, de vestidos clásicos que no solamente empoderan a mujer, sino que la hacen sentir como ella quiere en ese momento. Esta es una mezcla de lo futurista y de lo convencional. Raúl Peñaranda crece cuando trabajamos con opuestos. La idea fue contactar a Nike y pedir las telas que ellos utilizan para los zapatos deportivos, que es algo tan opuesto a los vestidos de Raul Peñaranda. Había una mezcla, pero también en las siluetas: diseñamos jumpsuits y bodysuits, que es lo que está abriéndose como tendencia mundial en marcas icónicas como Ives Saint Laurent. Vamos en la misma frecuencia. Los jumpsuits me recuerdan los viajes del explorador Jacques Cousteau. Su figura me inspira a creer en explorar, a aprender, e innovar, como Nike. Ese concepto fue inspirador para presentar esta colección variada entre bodysuits, jumpsuits, trajes de baño, trajes de cocktail, pantalones y vestidos.

Así es, fue lindo utilizar estas telas deportivas y trabajarlas en siluetas clásicas inspiradas y con Coco Chanel y Audrey Hepburn. Lo más importante es que se pueden ver los contrastes de siluetas elegantes con materiales más relajados. Se refleja también un trabajo en el que somos pioneros en Nueva York, el que hacemos en Atelier Lab, un closet giratorio de Raúl Peñaranda. Y es que estas piezas tienen una dualidad, primero son un vestido corto perfecto para combinar con unas sandalias de playa, pero también puede ajustarse como una falda larga para una gala.

¿Por qué fue tan importante presentar la colección de Raúl Peñaranda en Cali?

Para mí presentar mi trabajo en Colombia ha sido el sueño que tenía en mi almohada, y por fin se hizo realidad. Y aunque el hilo conductor tiene que estar siempre presente en todas las colecciones, en Cali fue más importante presentar un menú de toda la creatividad de la marca y su trayectoria. Quise presentar la historia y el menú de lo que he hecho en 20 años, y resumir mis 24 colecciones en Nueva York. De cualquier manera, todas las piezas van a reflejar un estatus del alma y del corazón que ha sido el motor de Raúl Peñaranda, que es una marca de lujo, con un corazón humilde. Las piezas siempre reflejarán ese brillo.

¿Cómo describirías tu estilo?

Como una sensibilidad que encuentra el balance perfecto entre dos palabras: seductor sin ser vulgar, elegante sin ser anticuado. Yo cada vez que hago algo necesito que esa mujer conozca su sexualidad de una forma elegante. Que sepa que es elegante sin caer en lo anticuado. Yo como diseñador no estoy inventando nada ni creando nada nuevo. Lo que quiero es darle una emoción diferente a las siluetas. Todas las siluetas ya están hechas. Pero pienso que el candor y la fuerza de mi marca está en la emoción que la prenda tiene. Y esa emoción es la que la clienta puede sentir.

¿Cuál es tu primera memoria con relación a la moda?

Yo debajo de la máquina de coser de mi mamá, en mi barrio, Periquillo, en Ciudad Modelo. He conquistado un terreno muy difícil que se llama Nueva York, pero yo siempre seré el hijo de la costurera de Cali, de Periquillo. En aquel entonces un niño no podía tener imaginación por la moda. Mi papá era el entrenador de la Subliga del América, y yo el primer varón. Él decía: ‘este es mi futbolista’, mientras yo no sabía si el balón era redondo, cuadrado, ¡yo era más malo que un balón! Y la primera vez que me llevó a un entrenamiento, le rompí el corazón y me lo rompí a mí mismo, porque no le pude dar lo que él quería. Entonces, cuando él se iba, mi mamá me metía abajo de la máquina de coser y yo le pasaba botones y le ayudaba a coser. Ese era mi mundo. Cuando llegaba tenía que salir. Hoy en día mi papá es el fan número uno mío. Desde pequeño tú quieres darle a tu papá lo que quieres, y me tocó esperar casi 20 años, cuando me vio en las pasarelas grandes, para poder explicarle que, sin importar mi orientación en cualquier sentido, soy un hombre que ha trabajado por lo que ama. El éxito de Raúl Peñaranda es algo que logré con mucho dolor, con muchas limitaciones y que no cambiaría para nada. Porque hoy, de repente, soy un ejemplo y quiero darle la mano a la nueva generación y decirle: ¡sí puedes, sí lo tienes que hacer, el poder es tuyo!

¿Y la historia de la tarjeta que te llevó a Donna Karan?

Al no tener una posición financiera que me ayudara a subir fácilmente o conocer gente en la moda, para mí como colombiano y caleño yo digo que uno tiene la astucia de que si no se lo sabe se lo inventa, y cuando llegue a Nueva York yo pensaba bueno, no conozco a nadie, no tengo dinero, ¿qué lugar me da la oportunidad de lograr mis sueños? Y pensé en la hotelería, porque llega gente de todas partes. En efecto, un ejecutivo de Donna Karan se estaba hospedando en el hotel en el que comencé a trabajar, cumplía años, mi jefe me pidió que le comprara una tarjeta y yo me ofrecí a hacerla. Siempre cargo crayones. Hice la tarjeta y al día siguiente mi jefe me llamó, me dijo que el señor estaba impresionado con la tarjeta, que me quería dar las gracias. Me dijo: Raúl, tienes un ojo increíble para el color, ¿estás feliz aquí? Yo miré la recepción y le contesté que quería estar del otro lado. Y él me dio la oportunidad de estudiar en Parsons por dos semanas un curso y cuando apareció una vacante, seis meses después, me escribió. Me dijo que era como asistente en la sección de DK Jeans, la más barata de atelier. Me dijo, no te emociones, hay 47 diseñadores emergentes de Parsons que vienen a presentarse, yo al día siguiente llamé a mi mamá a preguntarle detalles de costura, y obtuve el trabajo. Allí empezó mi carrera.

¿Qué lecciones encuentras en este tiempo de trayectoria?

No hay que dejar que lo que brille tape una meta como creador. Cuando empiezas en un mundo tan difícil como este, y en mi caso yo no tenía un referente o a alguien que me diera una guía, y esa falta de líder porque mis únicas dos referencias eran Carolina Herrera y Oscar de la Renta y me tocó luchar con muchos estereotipos. ¿Pero quién te dice que tienes que ser de una sola forma para ser exitoso? Por seguir mi propia intuición ahora tengo un nombre reconocido. Y siempre busco darle la misma atención a todas las personas que hacen parte del proceso, maquilladores, modelos, etc., porque muchas veces cuando alimentamos el ego nos olvidamos de que también estuvimos en esa posición. Hoy para mí todo es una celebración entre amigos.

