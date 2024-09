Los Premios Emmy 2024 destacaron por su elegancia: así fue la alfombra roja

Este 15 de septimenbre, Los Ángeles se vistió de gala para recibir a las más grandes figuras de la televisión en la 76ª edición de los Emmy Awards 2024. Como era de esperarse, la alfombra roja se transformó en una pasarela de estilo, donde las celebridades más importantes de la televisión estadounidense deslumbraron con sus looks impecables y elegantes.

El evento, que premia lo mejor de la televisión, no solo fue una celebración del talento, sino también del glamour que caracteriza a Hollywood. Diseñadores de renombre mundial crearon piezas únicas para las estrellas, quienes se convirtieron en el centro de todas las miradas con sus atuendos cuidadosamente elegidos. Colores vibrantes, detalles brillantes y cortes arriesgados dominaron la escena.

Así lucieron los famosos en los premios Emmy 2024

En el Teatro Peacock de Los Ángeles, celebridades como Selena Gomez, Laverne Cox y Jennifer Aniston desfilaron con atuendos que capturaron la atención de críticos y diseñadores por igual.

Selena Gomez sorprendió con un vestido de corte halter, destacado por el diseñador Fabián Zitta por su capacidad para estilizar su figura sin perder elegancia. Sin embargo, no todas las elecciones fueron igual de celebradas. Laverne Cox, quien lució un look de Alexander McQueen, fue criticada por Zitta, quien señaló que la combinación de estampas y accesorios no fue la más adecuada, afectando la proporción de su figura.

Jennifer Aniston, como siempre, fue elogiada por su impecable estilo. Su vestido de línea pura fue definido por Patricia Profumo como un atuendo básico pero sofisticado, resaltando la calidad del tejido y la elección del color.

Entre otras destacadas, Rosalind Eleazar optó por un diseño en cuero rosado que, aunque original, dejó a Profumo deseando más protagonismo en la falda para lograr un impacto visual mayor. Mientras tanto, la actriz Dakota Fanning deslumbró con un vestido bordado en perlas, considerado por Gabriel Lage como una de las piezas más impactantes de la noche.

De esta forma, los Premios Emmy no solo premian el talento televisivo, sino que se han consolidado como una plataforma para que las estrellas experimenten con la moda. Como cada año, las elecciones de los artistas en la alfombra roja generaron críticas variadas, algunas alabadas por su sofisticación y otras por no estar a la altura de la gala.

