Fleco francés: el nuevo corte perfecto para rejuvenecer las facciones del rostro

El fleco francés es uno de los cortes de pelo que más ayudan a cambiar el rostro y rejuvenecerlo. Y es que, muchas veces, nos quedamos con el mismo corte de pelo durante años, y empezamos a perder vitalidad y novedad.

Esto, por supuesto, es algo que no deseamos que nos ocurra y olvidamos que a cualquier edad podemos cambiar de look y vernos como nuevas, no tenemos que casarnos con un mismo look para toda la vida y al revés, cambiar puede darnos un aire nuevo que no esperábamos.

El flequillo francés o el corte ideal para mujeres de todas las edades

Un buen flequillo o capul es excelente para destacar la belleza de una mujer de cualquier edad, y en este 2022 los flequillos han estado tan de moda que hay muchas opciones de dónde escoger. Sin embargo, no todos los flequillos o capul favorecen todos los rostros, a excepción del fleco francés.

Porque el flequillo lleva los mechones laterales más largos, es perfecto para destacar las mejores facciones de la cara y a la vez suavizar algunos ángulos.

¿Cómo se debe llevar este flequillo?

El fleco francés se ha puesto de moda recientemente y promete ser una gran tendencia durante este otoño, especialmente, también, para mujeres de más de 50 años que buscan rejuvenecer su rostro sin recurrir a intervenciones sino solamente a cambiar de estilo.

La mejor parte es que es muy fácil de lograr, solo se debe lograr una forma de cortina pero despuntado y desigual.

Hay que procurar que el largo no sea uniforme, es decir, que los mechones del centro vayan ligeramente por debajo de las cejas, mientras que los mechones laterales tienen que ser más largos para integrarse al resto de la cabellera, en especial si tienes el pelo en capas.

¿Cómo peinarlo?

La gracia del fleco francés es que se puede llevar de manera muy casual y despeinada y no necesita demasiado cuidado porque el mismo corte le da la forma al peinado, por lo que no te tienes que preocupar para nada. Si le quieres hacer mantenimiento a tu corte, solo basta con hacerlo una vez al mes para que mantenga su forma desigual y no se empareje, con la idea de que el estilo de cortina se mantenga también.

Si lo quieres super peinado, hazlo con la ayuda de un cepillo redondo y con la secadora se le debe de dar esa forma curva y con caída hacia los lados. También puedes secarlo al aire por encima jugando con los dedos y evitando alisarlo.

¿En qué largo se debe usar?

El fleco francés es una de las opciones más versátiles para cualquier peinado, así que si tienes el pelo largo y liso o lo tienes corto y en bob, el fleco francés es un favorito de los estilistas precisamente porque le da estilo y juventud a cualquier corte. Su mejor característica es que es super favorecedor.

