Green BIO, una colección de textiles elaborados a partir de hilos biodegradables

¿Qué son los textiles con hilos biodegradables?

Los textiles con hilos biodegradables tienen una particularidad: se desintegran y descomponen con la acción de microorganismos. Lafayette aplica un aditivo al chip de poliéster para que se descomponga un 75% en menos de 2 años en medio marino, y en un 91% en vertedero (relleno sanitario).

Su valor ambiental

Son fuertes las imágenes de los cementerios de ropa en África y América Latina. En el desierto de Atacama, en Chile, hay uno con toneladas de prendas que impactan el medioambiente.

Las 300 hectáreas cubiertas con textiles no serían un problema para las autoridades si sus hilos fueran biodegradables. Para no repetir escenarios dolorosos como el de Chile, Lafayette le apuesta a la fabricación de hilos biodegradables. El día en que sus prendas hechas con telas de la colección Green BIO cumplan su ciclo de uso, no serán desechos como los miles que en este momento están contaminando el desierto de Atacama.

Piensa en las prendas amables con el planeta

¿Cuántas prendas que están colgadas en tu closet son biodegradables? No te sientas culpable si tu respuesta no es la que un ambientalista espera escuchar, sin embargo, es importante que lo contemples a la hora de adquirir tu próxima pieza.

Hoy es necesaria la transición hacia prendas confeccionadas con telas sostenibles. De hecho, tienes la opción de empezar con las deportivas. Lo fundamental es que desde ya tengas en cuenta esta tecnología de calidad que contribuye con la salud del planeta.

Más sobre la colección Green BIO, de Lafayette

Está compuesta por cuatro productos que abarcan los principales usos deportivos:

1. Base Textil para camisetas con textura piel de durazno, liviana y con protección solar y antibacterial.

2. Textil para camisetas con elongación y toque frío para deportistas.

3. Base textil para leggings de 280 gr de peso, sin transparencia.

4. Textil para sudaderas y pantalonetas de tejido plano con elongación en cuatro vías.

Los usos disponibles en la colección Green BIO

Los textiles de Lafayette son certificados internacionalmente. En 2019 recibió la certificación OEKO-TEX STD 100, la cual garantiza la seguridad de los productos una vez el textil entra en contacto con la piel. En 2020, lanzaron su plataforma de productos Green R elaborados a partir de poliéster reciclado.

