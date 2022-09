Haatepah Clearbear: el modelo indígena que triunfa en Vogue

El modelo Haatepah Clearbear o Coyotl es un joven de 25 de años raíces indígenas (Kumeyaay y Chichimeca-Guamare) que ha llamado la atención últimamente en las pasarelas mundiales.

Cuentan que el camino antes de llegar a Los Ángeles no fue fácil. Pero cuatro meses después de llegar, firmo contrató con la agencia internacional de modelos Storm Management, que maneja modelos como Kate Moss, Cindy Crawford y Cara Delevingne.

Aunque el modelo empezó a sonar en la academia de modelaje en la que inició su carrera, llama la atención hoy en día por ayudar a visibilizar y luchar por defender los derechos de las comunidades indígenas.

Durante años pensó que era latino y mexicano, porque de pequeño fue adoptado por una familia blanca y no conoció mucho de sus orígenes. Hoy sabe que sus tribus son Kumeyaay, Chichimeca y Coahuiltecan después de un largo proceso de investigación.

Poco a poco su nombre y aspecto físico se fue dando a conocer en campañas publicitarias de Uniqlo, Youth to the People y Nike. Su raza mexicana y mitad indígena no es común en ciertas pasarelas, su belleza, aún hoy, tiende a no ser representada por lo que su presencia es tan importante en estas esferas.

Entre ellas, la primera vez que la revista Vogue lo llamó a hacer parte de su edición, en su versión norteamericana, y este contacto ayudó a lanzarlo a la fama en su edición de abril del 2020.

Precisamente, la buena acogida de Haatepah Clearbear en el mundo de la moda después de aparecer en la revista hizo que Vogue lo llamara por segunda vez, en la importante sección Iconos de México.

En esta segunda edición, que fue publicada en septiembre del 2021, el modelo habla más a profundidad de su cultura y ayuda a visibilizar su papel en el mundo. Habla sobre cómo es su trabajo a la hora de aclarar los mitos y dudas sobre las culturas indígenas.

Clearbear ha usado esa exposición constante en los medios para defender el planeta y los derechos de los nativos. Asegura que el aspecto ambiental va al cien por ciento de la mano con la reivindicación de sus orígenes, porque ellos son ecologistas natos, siempre han sabido domesticar y controlar la tierra y no luchar contra ella.

“Somos ecologistas natos. Siempre hemos sabido trabajar con la tierra en vez de luchar contra de ella, en un equilibrio perfecto. Desde un punto de vista occidental, nos centramos más en domesticar y controlar la tierra, y no en trabajar con ella. Cuando se trata de la tierra y los recursos, el ego humano lo tapa todo. Todo lo que no sean nuestros deseos y necesidades se vuelve prescindible” indicó en una entrevista.

