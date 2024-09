Haider Ackermann: edad, su vínculo con Colombia, su familia francesa y más

El diseñador estadounidense Tom Ford hace rato tenía un deseo: fichar al colombofrancés Haider Ackermann, a quien ya había invitado a colaborar, pero no era lo mismo que tenerlo como director creativo.

Hasta que lo convenció de dejar Canada Goose para dar el salto. “Encuentro tanto su ropa femenina como masculina igual de convincentes. Es un colorista increíble, su sastrería es afilada y, sobre todo, moderna”, explicó Ford, quien también es reconocido por dirigir las películas Un hombre solo y Animales nocturnos.

Al confirmarse el movimiento en el mercado de la moda, Ackermann agradeció la oportunidad que representa otro ascenso en su exitosa carrera. “Con tremendo orgullo buscaré honrar el legado de Tom Ford, un hombre al que he admirado durante mucho tiempo y por el que tengo mucho respeto”, dijo el bogotano.

Haider Ackermann no se olvida de su origen colombiano

Nació en Bogotá en 1971 (tiene 53 años), pero antes de cumplir su primer año se radicó en Francia con sus padres adoptivos. Antes de convertirse en referente del diseño de moda, pensó en dedicarse a la literatura y a la danza. “Quería ser escritor, siempre he querido escaparme. Cuando uno lee, se sale de la realidad… quería también ser un bailarín de danza clásica”, le confesó a Cromos.

Al terminar la escuela, empezó su camino en el mundo de la moda. Primero se formó en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes, Bélgica y luego, en la primera década de este siglo, creó su marca de ropa.

En más de veinte años de carrera, Ackermann se ha codeado con actrices de renombre. Tilda Swinton es una de las que suele lucir sus diseños.

En 2012 Inexmoda lo invitó a Colombia y Cromos tuvo la oportunidad de entrevistarlo. A continuación, revivimos algunas respuestas que le dio a Pilar Castaño, quien lo describió de esta manera: “Si uno se cruza con Ackermann por la calle, pensaría que es un intelectual distraído, con varios libros bajo el brazo. Luce unas gafas diminutas y redondas, como de profesor del siglo XIX; un sombrero con muchas horas de viaje sobre su pelo negro y un bigote, también de otra época. Bufandas, pashminas enrolladas en su cuello, camisetas sueltas, una sobre otra y una camisa larga anudada en la cintura. Pantalones anchos llenos de bolsillos y unas botas de campaña, pero de marca”.

Ackermann ha vivido en Argelia, Etiopía, Chad, Holanda; para terminar viviendo entre Amberes y París. Quizás ningún país como Colombia le ha causado tanta curiosidad. En esta entrevista lo explica:

¿Venir a Colombia era un sueño por cumplir?: “Colombia no era un sueño, Colombia era un misterio, una necesidad; Colombia era algo que tenía que ser resuelto. Por eso estoy aquí. Colombia era un susto, había dualidad en venir a Colombia, yo lo sentía lejos y lo sentía cercano, pero necesitaba cumplir mi venida”.

¿Por qué estudió moda, por qué se volvió diseñador?: Yo viajé mucho y veía a las mujeres escondidas detrás de los velos. Crecí en África y veía la fuerza de la mujer, tapada siempre y me preguntaba sobre ellas... y no encuentro la respuesta todavía. Pero eso fue un punto decisivo, ver esas imágenes, todas estas mujeres…Yo crecí con este misterio de la mujer, con esta belleza de la mujer envuelta en esta cantidad de telas. Y todo lo que es misterioso lo atrae a uno, a mí me atrajo la mujer, siempre misteriosa y con mucha fuerza.

Su definición de la moda: “Es una forma de expresión, es una manera de buscar la belleza. Es un gran negocio, es una gran industria, es una industria que muestra la moda, los cambios de época y uno entiende la moda a través de los momentos, del paso del tiempo. En cuanto a la belleza, yo no defino la elegancia pero sigo buscándola”.

¿Es verdad que quiere conocer a Shakira?: “Yo soy una persona sosegada. Adoro la música. Me gusta Bach, me gusta Schubert, Nick Cave, Bonnie Prince Billy. Oigo una música muy lenta, muy sombría como soy yo, taciturno. Me gusta Leonard Cohen y lo pongo mucho en mis desfiles.¿Y cómo entra Shakira?Estamos hechos de contradicciones, sobre todo yo, estoy hecho de contradicciones, pero me pongo los audífonos, oigo a Shakira y me pongo a bailar encima de la mesa.¿La quiere conocer?Me intriga mucho, me gusta su voz fuerte, sus movimientos”.

Lo que sintió cuando vio desde un avión la sabana de Bogotá: “Estaba con mis papás, con mi hermano, que es coreano, con mis amigos. Pienso qué va a pasar estos nueve días en Colombia. Hoy están empezando, voy a visitar el Museo del Oro, que es uno de mis sueños, y tendré el honor de conocer al Presidente y a la primera dama”.

Al ver a la gente desde la ventana del automóvil, ¿se sintió identificado con su físico?: “Sí, este es mi país y es un país al que veo lejano porque no lo conozco, pero sí estoy buscando una identificación, todavía no la he encontrado”.

¿La moda es frívola?: “El planeta moda es vertiginoso, caótico, efímero, y yo lo veo a usted tranquilo, misterioso, introvertido. Yo no considero que el mundo de la moda sea frívolo. Tal vez la gente piensa que escoger entre un azul más profundo y un azul más claro sea frivolidad. Tal vez no vayamos a cambiar el mundo con la moda, pero sí hacemos a la gente soñar, sí le subimos la autoestima, sí le cambiamos el estado de ánimo, y es lo que yo quiero hacer: hacer soñar a la gente con mi trabajo”.

¿Cómo es la mujer para la que diseña?: “La estoy buscando. Hace años, cuando empecé a trabajar, era una mujer atormentada, era una mujer complicada, no sabía de dónde venía ni para dónde iba. Ahora es una mujer que está acercándose más, está saliendo de la oscuridad, está volviéndose más sociable, con más luz. No la conozco, pero la voy descubriendo, está llegando cada vez más cerca”.