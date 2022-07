¿Cómo ser el mejor vestido en vacaciones?

Los meses de calor o aquellos lugares donde el clima caliente o cálido predomina llevan a un estilo de vestir particular. Cuando la temperatura baja es fácil contar con múltiples opciones de ropa, pero si son altas nos quedan solo unas cuantas alternativas para lucirnos.

También te puede interesar: Este es el corte de cabello en tendencia para los hombres más arriesgados

Aquí encuentras más contenidos como este

Ahora que estamos en temporada de vacaciones, ser el mejor vestido en este destino turístico es el objetivo principal, para hacer sin mayor esfuerzo y sin perder el relajamiento de unas merecidas vacaciones, solo debes tener en cuenta los siguientes tips.

Moda para hombres: ¿Qué prendas usar para la parte de arriba?

Las camisetas con logos de marcas son un rotundo no, si bien la logomanía es una tendencia fuerte, no quedan bien en todo momento, tal vez en un escenario bastante casual. Uno los estilos que no pasa de moda en temporadas veraniegas son las camisas hawaianas, el consejo es usar colores fuertes o estampados estridentes para el día y utiliza los tonos más sobrios para la noche.

Si eres un hombre que se resiste a usar camisas, puedes escoger polos ligeras o de tejidos finos en manga corta, verás cómo se convierten en ese objeto de deseo perfecto para elevar cada una de tus pintas sin esforzarte demasiado. Un material que funciona muy bien y que se traduce perfectamente en todas las prendas es el lino, serás fan.

Moda para hombres: ¿Qué prendas usar para la parte de abajo?

Los shorts o bermudas son una opción, aunque tienen mala fama en algunos sectores sociales, puedes escogerte por los que tienen corte sastre hasta la rodilla para irte a lo seguro.

Si se trata de pantalones largos, escoge unos de talle alto, pliegues en la caja y corte carrot, es decir, amplios arriba y estrechos hacia abajo, son cómodos porque son ligeros y han sido vistos en varias pasarelas. Si deseas algo más, escoge unos chinos en algodón o lino, de corte slim y caja lisa.

En cuanto a jeans, si bien es un material grueso, escoge los más ligeros posibles y unos que vayan en corte recto para que no sufras de calor o de estrecheces.

Además: Prada muestra una colección clásica con un toque fetichista para hombres en 2023

Moda para hombres: ¿Qué usar para los pies?

Las sandalias o chanclas de dedo déjalas solo para la playa y, por supuesto, los zapatos cerrados o mocasines de piel son otro no rotundo.

Una alternativa son las zapatillas de corte retro, no olvides que la nostalgia está muy demanda y son idóneas para cualquier look.

Si estás usando shorts o pantalones por encima del tobillo, puedes escoger unas sandalias, de tiras en cuero dan un aire sofisticado, aunque algunas de tipo Birkenstock Arizona están muy en tendencia. Aquí la clave es que tus pies se vean bien, así que una pedicura no sentaría nada más. Las alpargatas de lona pueden verse infantiles, entonces mejor decídete por unas en ante o piel.

Para hablar de zapatos, lo mejor es seleccionar unos blandos y que transpiren. Unos náuticos, o tal vez unos mocasines en piel trenzada, perfectos para los paseos marítimos de esta temporada del año.