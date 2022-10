Kanye West abrió el desfile Balenciaga en una pasarela llena de barro

Esta semana el perfil de Instagram de Balenciaga volvió a esconder todo su contenido y sorprendió a sus seguidores con solo los posts que anunciaban el desfile de primavera verano en París.

En un post que ya no existe, aparecía un mensaje: “Cartera perdida. Si la encuentras por favor, devuélvela el 2 de octubre a las 11:30. Gracias.”

Esto, porque los invitados al show recibieron como invitación una pequeña cartera de cuero negra con las letras de Balenciaga en serigrafía. Adentro, llevaba el documento de identidad de Natalia Antunes, una persona desconocida y ficticia, cuyo cumpleaños coincidía con la fecha del evento, además de otros documentos personales que ubicaban a la persona.

El desfile de Demna Gvasalia, el director creativo al frente de Balenciaga que además reemplazó a Alexander Wang, rompió esquemas una vez más. Los asistentes se encontraron en un escenario que era más bien un bosque, en total oscuridad, con árboles que debían esquivar y atravesar para poder sentarse. El director afirmó que no iba a dar ninguna explicación de lo que “significa” la colección:

“Poner la moda de lujo en el cajón de lo refinado, exclusivo y visualmente caro es limitante y bastante anticuado. El individualismo de la moda se ha degradado a pseudotendencias dictadas por un post en stories y por algunas de las celebrities del momento. He decidido no explicar más mis colecciones ni verbalizar mis diseños, sino expresar un estado mental. (…) La mejor moda no debería necesitar una historia que venderle a alguien. O te gusta o no te gusta.”

Bajo el lema “Haz el amor y no la guerra”, el desfile se dio en una pasarela llena de barro, un lodazal bajo la luz del evento y según Vogue, “una metáfora sobre cavar e indagar en busca de la verdad y sobre bajar a la tierra”. No sorprende que Balenciaga una vez más haga un experimento social, todos sus zapatos y vestidos embarrados impactaron a más de uno, pero siempre se ha caracterizado por llevar al límite las reacciones del público. Ya sea con esta pasarela, o con la venta de unos tenis viejos como la última moda. Parece hoy en día más una máquina de experimentos antropológicos que deja la confusión entre la gente de si son bromas o son diseños vanguardistas. En este caso, por supuesto no fue una broma, pero sí un llamado a cuestionar algo.

Esto de poner a los modelos a caminar sobre el barro, según Vogue, “habla de vivir en el planeta Tierra en 2023, un planeta ensombrecido por las consecuencias de la crisis climática y los conflictos humanitarios que desplazan comunidades de refugiados”. Además, en su desfile de invierno, el diseñador defendió al pueblo ucraniano en el conflicto con Rusia.

La aparición de Kanye West

El rapero Kanye West se encargó de abrir la pasarela con un look similar a una servoarmadura, totalmente negro, con materiales duros y bolsillos por todo el outfit.

West apareció bajo la mirada de las Kardashian, que son fans de la marca, a excepción de su ex esposa Kim, una embajadora de varias colecciones anteriores.

Khloe Kardashian y Kylie Jenner asistieron y fueron vestidas con diseños exclusivos de esta nueva colección, con la hija del exmatrimonio, North West, quien apoyó a a su padre desde la primera fila.

La vanguardia de Balenciaga

Dice el diario Vanitatis, que esta propuesta estuvo basada “en la ruptura de las etiquetas más convencionales de la industria de la moda y la ridiculización de sus creencias, como servir los artículos de lujo de manera impoluta, ha tomado forma en una escenografía inspirada en un cráter gigantesco que representa la búsqueda de la verdad.”

Después de presentar su colección de invierno Balenciaga deja claro que estamos ante un panorama apocalíptico, oscuro y poco alentador en el que debemos despertar. Sus prendas incluyeron prendas oversize, shorts deportivos muy cortos, looks, ropa de estilo streetwear, y chaquetas amplias y pesadas con bolsos en forma de peluches. Nos da la impresión de que definitivamente el contraste busca recordar la importancia de pensar en el futuro y en las siguientes generaciones y el estado de abandono del planeta.

Adicionalmente, aparecieron vestidos delicados de noche, enlodados, por supuesto, en sus bordes después de arrastrarse por el piso. Vogue lo llama “una pregunta abierta sobre el papel de la moda y la belleza en este mundo incierto en el que nos toca resistir” en tonos amarillos, rosas, blancos, y en texturas plisadas.

Su último look fue un vestido de cuero negro con guantes, cremalleras, látigos, y etiquetas colgantes, algunas prendas con rasgos de bondage y eróticos, todos fabricados a partir del upcycling, o reutilización de retazos de bolsos desarmados propios de la marca.

