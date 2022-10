Adidas rompe lazos con Kanye West, este es el motivo

Kanye West es una estrella en decadencia que poco a poco se ha ido apagando, en la reciente Semana de la Moda de París, a principios de este mes, se presentó en su show con una sudadera que decía: “La vida de los blancos también importan”, causando tremendo revuelvo entre la opinión pública.

Lee también: Adele encanta con este ajustado vestido negro

Aquí encuentras más contenidos como este

Además, sus comentarios en contra de las personas judías ya le han valido varias alianzas o proyectos, por ejemplo, la anulación de su relación con la marca de lujo Balenciaga, para la cual desfiló en esa misma oportunidad.

Ahora, es otra marca la que decide romper cualquier contrato o lazo con el rapero, se trata de Adidas, que en un comunicado presentado este martes dice que “no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio” y que los comentarios recientes de él son “inaceptables, odiosos y peligrosos”. Asimismo, el gigante de ropa deportiva comenta que él violó los “valores de diversidad e inclusión, respeto mutuo y equidad” de la marca.

¿Qué pasará con la marca Yeezy?

Con Adidas, Ye (como también se hace llamar) tenía su proyecto de ropa y calzado Yeezy, pero la venta y producción se detuvieron de inmediato. La firma comunicó que recibirá un golpe de unos 246 millones de dólares en sus ventas del cuarto trimestre.

La marca deportiva empezó su asociación con el estadounidense en 2013, cuando trató de quitarle a Nike la posibilidad de trabajar con él. Para 2016 ampliaron la relación, tanto así que la empresa de origen alemán dijo que era “la asociación más importante jamás creada entre una marca atlética y una persona que no es atleta”.

Los comentarios pasados de raya del rapero

Sin embargo, Adidas puso la “asociación bajo revisión” a comienzos de este mes, luego de que Kanye West fuera visto usando la sudadera que decía “White Lives Matter” en público. La Liga Antidifamación percibe esta frase como un “eslogan de odio” utilizado por los grupos supremacistas blancos, entre ellos el Ku Klux Klan.

Además: ¿Piensas teñirte el pelo de rubio? Estos son los tips de los profesionales

Pero eso no esto todo, el intérprete de ‘Flashing Lights’ expresó: “Puedo decir mier… antisemita y Adidas no me va a dejar caer”, mientras decía una cantidad de comentarios en contra de los judíos en el podcast Drink Champs.

Además de Balenciaga y Adidas, Vogue también terminó su relación con West. Igualmente, este lunes la agencia de talentos CAA lo eliminó como cliente. La productora MRC informó que archivaba el documental que se estaba haciendo sobre él.

Las pérdidas de Adidas

Adidas está sufriendo las consecuencias, pues sus acciones cayeron un % en Frankfurt. Asimismo, dieron a conocer que próximamente publicará información adicional sobre las implicaciones financieras que tiene anular su asociación con Ye en el informe de ganancias que será publicado el 9 de noviembre.

La marca también tiene una colaboración con otra celebridad, con Beyoncé, con su firma Ivy Park, la cual es todo un éxito y cuyos productos suelen agotarse en cuestión de horas, una buena salida para empañar el drama que ha sufrido con el cantante.