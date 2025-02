Kanye West: así ha controlado la forma de vestir de Bianca Censori y la de sus ex

Kanye West ha sido conocido por su influencia en el estilo de sus parejas a lo largo de los años. Desde su relación con Kim Kardashian, pasando por Julia Fox, hasta su actual esposa, Bianca Censori, West ha jugado un papel que es preocupante en la transformación de la imagen pública de sus compañeras sentimentales.

Según el artículo de El País titulado Kanye West y su obsesivo control sobre el aspecto y el armario de sus parejas, el rapero ha mostrado un patrón consistente de influir de manera significativa en la apariencia y estilo de sus parejas. Este comportamiento se ha observado en sus relaciones con figuras como Kim Kardashian y Julia Fox.

Durante su relación con Kim Kardashian, West realizó una transformación completa de su vestuario, eliminando gran parte de su ropa anterior y reemplazándola con prendas seleccionadas por él. Este acto fue interpretado como una forma de imponer su visión estética, reduciendo la individualidad de Kardashian en favor de una imagen que se alineara con sus propios estándares.

Este fenómeno ha sido especialmente evidente desde que comenzó su relación con Kim Kardashian en 2012, donde se observó un cambio notable en su closet. Lo que para muchos puede ser un comportamiento esperable de un artista preocupado por la imagen, para otros es un rasgo obsesivo que no se puede normalizar bajo ningún pretexto.

Bianca Censori acompañada de Kanye West en los Grammys 2025. Fotografía por: Getty Images

Así afectó a Kim Kardashian, su exesposa

En Keeping up with the Kardashians, Kim Kardashian narró cómo Kanye West, junto con la estilista Releleu Padora, le dio un giro a su armario. West no solo eliminó las prendas que no encajaban con su visión, sino que las reemplazó por diseños que él consideraba adecuados.

“Siempre había pensado que era muy estilosa, hasta que conocí a Kanye y me dijo que mi estilo era un desastre”, explicó Kim durante una charla en California. Este cambio resultó en que Kim fuera reconocida como un ícono de estilo, agradeciendo a Kanye por su influencia.

Julia Fox y el momento “Cenicienta”

La relación de West con Julia Fox también destacó por su enfoque en la moda. En su segunda cita, West llenó una habitación de hotel con ropa de diseñador para Fox, un gesto que ella describió como un “momento Cenicienta”. Este acto fue interpretado como una muestra del control que West ejerce sobre el estilo de sus parejas, algo que ha sido criticado por su naturaleza dominante.

Bianca Censori y el vestido controversial en los Grammy 2025

La influencia de Kanye West sobre Bianca Censori también ha sido objeto de debate. En los Premios Grammy 2025, Censori sorprendió al público al despojarse de un abrigo para revelar un vestido transparente. Este evento generó críticas y comentarios sobre la similitud entre el estilo de Censori y el de Kim Kardashian.

“El padre de Bianca, Leo, quiere sentarse con Kanye y preguntarle qué demonios está pensando”, informó el ‘Daily Mail’, situación que refleja la preocupación de la familia Censori.

