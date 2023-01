Kendall Jenner: el look infalible para el día a día que recomienda la modelo

Kendall Jenner es conocida mundialmente por su participación en el mediático reality ‘Keeping up with the Kardashians’. Sin embargo, sus ingresos y su reconocimiento no solo provienen de este programa.

Además de aparecer allí, una de las menores del clan Kardashian-Jenner ha construido su imagen como una de las modelos más prestigiosas del mundo de la muda. Esto le ha permitido amasar una gran fortuna.

Kendall Jenner: look para el día a día

Siendo considerada como una de las mujeres más bellas del mundo, Kendall Jenner se caracteriza por estar alejada de los escándalos amarillistas y ser una persona más privada de su vida en general.

En realidad, su personalidad es muy diferente a sus hermanas, pues los medios rara vez han publicado algún rumor o escándalo relacionado con su vida amorosa o personal.

Ha logrado desfilar en grandes pasarelas del mundo, ser la imagen de marcas como Victoria Secret, Chanel, Givenchy, Marc Jacobs entre otros.

Teniendo en cuenta la revista Vogue los estilismos de la modelo que más nos inspiran son los que podemos adaptar a nuestras rutinas diarias. “Kendall Jenner entró como un huracán en el mundo de la moda cuando debutó en la pasarela del desfile otoño-invierno 2014 de Marc Jacobs. Desde entonces la supermodelo ha demostrado su valía dentro de la industria al margen de su influyente familia y se ha convertido en un icono de estilo en el sentido más amplio de la palabra”.

EA pesar de que su estilo diario está mezclado con una serie de conjuntos básicos elegantes, “la hija de Kris Jenner abusa de una combinación siempre que va al gimnasio o a sus clases de yoga que distan mucho de esto. ¿Básicos? Sí, pero con un toque athleisure”.

El look recomendado según la revista mencionada es: “sudadera, leggings y botines UGG. Una combinación que no solo utiliza en invierno –con calcetines altos–, sino a la que también recurre durante los meses de primavera”.

La clave para llevar este atuendo está “en hacerse con unos leggings básicos, unos botines UGG y añadir a la ecuación nuestra sudadera favorita. Kendall Jenner las lleva de pelito y con cremallera, con capucha, estampadas… Todas son aptas en esta combinación”.

Esta idea se puede llevar más allá del gimnasio. “Es una opción perfecta para trabajar cómoda en casa sin perder el estilo o para hacer recados del día a día cuando no nos apetece arreglarnos demasiado. Ahora solo te queda decidir si lo amas o lo odias”.

¿Qué tan rica es Kendall Jenner?

Según la revista Forbes, “el valor neto de Kendall Jenner hasta el momento es de $ 74 millones de dólares, unos 371 mil millones de pesos colombianos al cambio de hoy. Kendall tiene más de 240 millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales a través de las cuales gana más de $20 millones cada año”.

Igualmente, a través de sus cuentas de redes sociales, “Kendall Jenner atrae a millones de seguidores cada semana. La joven comercializa sus productos cosméticos entre sus seguidores, ahorrando así cientos de miles en costos de marketing y ganando millones de dólares. Durante los últimos doce meses, la modelo realizó ventas brutas de más de $36 millones y obtuvo una ganancia de hasta $9 millones de dólares”.