Kirsten Dunst nos muestra el bob francés de moda: su peinado más corto en 17 años

Kirsten Dunst es una actriz que siempre ha sido buena inspiración por su elegancia y gran estilo. Desde Las vírgenes suicidas o Spiderman muchas mujeres siguen su carrera, pero también es porque Kirsten siempre sabe cómo llevar sus looks de manera sobria sin dejar de ser muy atractiva y elegante. En el último desfile del diseñador belga Bottega Veneta en Milán, la actriz estrenó un corte de pelo bob francés clásico.

Además, la actriz apareció con un atuendo perfecto para ella: un sueter negro de cuello alto o tortuga y unos clásicos vaqueros azules. Cabe resaltar que los cuellos altos para las mujeres de pelo corto son muy favorecedores.

Su peluquero Marcus Francis la peinó con ondas suaves y naturales.

El peluquero le dio una entrevista a la revista Byrdie, en la que afirma: “Kirsten quería un cambio y hacía tiempo que no se cortaba el pelo. Al principio habíamos pensado en un flequillo, pero como ya lo habíamos hecho para la temporada de los Oscar decidimos acortarlo”. El peluquero no cortó poco pelo, le cortó nada más y nada menos que 15 centímetros de largo.

Antes de cortárselo, “el pelo de Kirsten solía llegar por debajo de la clavícula, lo que solíamos llamar: longitud segura”, dijo Francis. “Nunca ha tenido miedo de probar nuevos looks cuando se trata de belleza o moda. Le cortamos unos 15 centímetros, una longitud que no tenía desde 2005. Los dos estábamos encantados con el resultado. Siempre pregunto a mis clientes cuando quieren un gran cambio si están seguros al 110%, porque a diferencia de un nuevo color, no hay vuelta atrás. Pero como Kirsten tiene una bonita forma de cara y unos ojos y pómulos prominentes, sabía que sería un bombazo en ella. Puede llevar el pelo en cualquier estilo”.

Cómo llevar el nuevo bob de Kirsten Dunst

El peluquero de Dunst, Marcus Francis, se inspiró en el corte que llevó Kirsten Dunst en su película Melancholia de Lars Von Trier. La imagen de Dunst en esta película es icónica, y hay miles de imágenes en las que por supuesto, se ve muy hermosa. En la película, la actriz aparece con el pelo muy por encima de los hombros con una forma natural y despeinada que recordaba a un corte recto de estilo francés. “Kirsten quería un corte que diera que hablar y que encajara en cualquier sitio. Su look clásico con cuello de tortuga y vaqueros parecía intemporal, y esa era la dirección que queríamos tomar: la discreción europea”, afirmó el peluquero.

Por esto, recomendamos atreverse y no dejar el corte tan cerca de los hombros, sino de una buena vez donde termina el rostro y ayudar a que se vea joven con ondas y un look algo despeinado.

