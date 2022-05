Kourtney Kardashian explica su controversial look en la Gala del Met

Kourtney Kardashian y Travis Barker Foto: Getty

Kourtney Kardashian llevó un look muy particular a su primer Met Gala coordinado con el de su esposo, Travis Barker.

La pareja llamó la atención, como siempre por su acaramelada interacción, pero además, por estos looks del diseñador estadounidense experto en trajes, Thom Browne.

Travis llevó un frac de dos capas con pantalones, una falda tableada asimétrica, un fajín de seda blanca y una camisa con cuello alado y puños con aberturas.

Mientras tanto, Kourtney modeló una camisa corta con una falda negra, y lo que se veía como una faja de color habano sobre su cintura.

Según el Instagram del diseñador, el look de Kourtney es una interpretación deconstruida del look del baterista, es decir, “un corsé con fajín esculpido en la cadera en muselina, falda deconstruida con detalles de construcción expuestos y una camisa de piqué con cuello redondo recortado y puños con agujeros para los pulgares”.

Kardashian comentó para Vogue: “Nos sentimos muy bien. Solo nos estamos divirtiendo”.

En una publicación de la hermana Kardashian en la que compartió fotos de su preparación y de cómo armaron el look de ella con un maniquí, la celebridad comentó: “Un gran agradecimiento a Thom Browne por tu visión. Cuando escuché que Travis y yo éramos la primera pareja que vestías, lo importante que era para ti que nuestra historia fuera contada, y que fuéramos una extensión de cada uno, significó mucho para nosotros”. se podía leer en la publicación en la que la socialité mostró fotos de su preparación y de cómo armaron el look con ella como maniquí.

Un look no terminado y complementario

Kourtney comentó que el diseñador quería hacer una versión “no terminada” del look de Travis en su look. Mientras el atuendo del baterista se “se derretía” sobre el atuendo de ella.

“Amo cómo fui la versión deconstruida de su look perfectamente pulido. Tenía todos los elementos de su look envueltos en mí. Su falda tableada, su frac y pantalones se desprendían de mi falda”, afirmó Kourtney en sus redes.

¿Qué pasó con la temática del Met Gala?

Sus seguidores aprobaron el atuendo, pero los expertos en moda y seguidores de la Met Gala la criticaron por no seguir en lo absoluto la temática del evento, inspirada en la moda de la ‘Era Dorada’ estadounidense de los años 1870 a 1891. Su crítica aumentó cuando la misma Kourtney admitió que el código de vestimenta establecido por Anna Wintour no la guió ni la consideró. “Honestamente no pensé mucho en eso. Solo siento que el de Travis sí lo cumple, y luego mi look está como cayéndose; como desprendiéndose de él”, expresó a Vogue US mientras desfilaba.

Su esposo definitivamente amó el look y comentó al mismo medio: “Se ve increíble”. Sin embargo, varios críticos en la misma publicación, que transmitía en vivo, comentaron que el look de Kourtney no se entendía y que lo que estaba entre la falda y la camisa daba la impresión de “faja reductora”.

