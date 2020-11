La camisa babero, un must have para fin de año

Hasta el ícono de la moda Tamara Falcó, se rindió ante esta prenda. Todas las querrán usar para las celebraciones navideñas.

Sin poder ocultar el gran momento que está viviendo y lo feliz que le hace su relación con Íñigo Onieva, que se hacía pública a comienzos de semana después de varios meses de discreto amor, Tamara Falcó no descuida su repleta agenda profesional. Y si hace dos días nos dejaba boaquiabiertos con su espectacular vestido rojo durante el rodaje de una campaña publicitaria, ahora la socialité ha retomado la grabación de su próximo proyecto televisivo, “El Desafío”, al lado de David Bustamante o Santiago Segura entre otros rostros conocidos.

Pese a no querer dar detalles de su noviazgo con Íñigo Onieva, no cabe duda de que el atractivo ingeniero de 31 años la hace muy feliz y vemos a una Tamara más radiante que nunca. Una vez más, la hija de Isabel Preysler ha presumido de su estilo innato y se convierte en una de las protagonistas del día gracias a su look ideal.

Y es que, cómoda a la par que sofisticada, la nueva Marquesa de Griñón se apunta a una de las tendencias must del otoño, la camisa con cuello babero. La socialité ha combinado su juvenil blusa de color blanco - que le quita unos cuantos años - con un pantalón sastre gris, un abrigo negro y unas manoletinas en el mismo color para afrontar las interminables horas de rodaje.

Tímida pero muy sonriente, Tamara asiente y da las gracias cuando le preguntaron por su nuevo novio pero, muy discreta y celosa de su intimidad, prefiere guardarse los detalles de su relación con Íñigo Onieva para sus amigos cercanos, aunque se rumorea que pronto podría hablar de su amor en su revista de cabecera.