La expansión del streetwear en Colombia

New Era, la marca mundialmente reconocida por sus gorras, sigue fortaleciendo su presencia en el mercado colombiano con una agresiva estrategia de expansión. Con más de un siglo de trayectoria y la apertura reciente de su tienda número 11 en el Centro Comercial Parque La Colina en Bogotá, la firma busca consolidarse como líder en el segmento lifestyle y streetwear en el país. La marca, que ha invertido aproximadamente USD $150.000 en su nueva tienda, proyecta cerrar el 2024 con un total de 15 tiendas a nivel nacional, con presencia en las principales capitales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Crecimiento y expansión del streetwear en Colombia

New Era ha demostrado su compromiso con el mercado colombiano, donde espera un crecimiento de doble dígito para finales de 2024. En su expansión, la marca planea alcanzar una mayor cuota de mercado entre personas de 15 a 40 años, un público apasionado por los deportes y el streetwear. Este segmento demográfico valora tanto la funcionalidad como el estilo, y New Era responde a esa demanda ofreciendo un amplio catálogo de productos que incluye más de 1000 diseños de gorras y ropa lifestyle.

El plan de expansión no solo apunta a abrir más tiendas, sino a consolidar su oferta de valor al ofrecer un portafolio integral que abarca desde gorras deportivas hasta ropa casual, como hoodies, camisetas y pantalones. La marca se ha destacado por sus colaboraciones con las ligas deportivas más importantes del mundo, como la NBA, NFL, MLB y Fórmula 1, lo que le ha permitido captar a un público diverso y amante del deporte.

La compañía, famosa por sus colaboraciones con equipos y ligas deportivas, también se ha aventurado en el terreno artístico y cultural. En su más reciente proyecto, New Era ha unido fuerzas con el artista Ricardo Luevanos, conocido por su estilo único y vibrante. Esta colaboración, que se suma a otras destacadas como las realizadas con Bizarrap, Tony Delfino y Fear Of God, refuerza el compromiso de la marca con el arte y la moda, consolidando su posición no solo como un líder en gorras, sino también como un referente en estilo de vida.

Según Santiago Cifuentes, gerente de New Era en Colombia y Ecuador, “la marca está en un proceso agresivo de expansión y posicionamiento. Lo que el mercado está viendo es solo el inicio de un proyecto ambicioso en la región”. La visión de la marca es clara: seguir siendo un referente global en gorras, pero también evolucionar hacia un mercado más amplio que abarque el estilo de vida de sus consumidores.

New Era también busca atraer a los amantes de la moda que desean complementar sus outfits con accesorios que no solo tengan un valor funcional, sino también estético. Este enfoque integral se manifiesta en la incorporación de prendas como hoodies, camisetas y pantalones, que completan un look urbano y moderno, muy demandado en el mercado colombiano, especialmente en ciudades donde el streetwear es tendencia, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.