La revolución que trajo consigo el coronavirus modificará incluso nuestra forma de vestir. En la industria de la moda se avecinan transformaciones que permitirán que nos sintamos a salvo al salir ala calle, sin que eso signifique renunciar al estilo ya la sofisticación.

Charles Darwin lo advirtió hace más de un siglo: nuestra supervivencia depende de la capacidad que tenemos para adaptarnos al cambio. Por eso, sin darle espera, la industria de la moda empieza a reinventarse, no solo para suplir las necesidades del mercado que demanda prendas de protección contra el contagio del coronavirus– sino para aportar su toque artístico, de tal forma que el pragmatismo no se imponga sobre la belleza y el glamour. Sí, cambiaremos nuestra cotidianidad, pero lo haremos con estilo.

En este camino, Lafayette, que por más de 78 años ha creado textiles inteligentes para cumplir con las normas del sector de la salud, desarrolló una nueva tecnología antimicrobial, que inhibe el crecimiento y la reproducción de bacterias nocivas, levadura, moho, microhongos y al gas. Esta tecnología no solo ha sido probada con bacterias que representan una amenaza para los profesionales de la salud, sino con aquellas que nos ponen en riesgo a todos, especialmente a quienes están más ex- puestos al contacto con otras personas y con ciertos alimentos.

PUBLICIDAD

Estas telas, además, son clororresistentes y pueden ser sometidas a procesos de lavado con soluciones y detergentes agresivos sin que afecten su apariencia. Esto resulta ideal para el mundo de la moda, que empieza a recurrir a estas tecnologías, tanto en vestuario como en accesorios, para responder a las necesidades globales de cuidado, salud y bien- estar, sin sacrificar el diseño.

Los nuevos textiles elaborados por Lafayette, así como aquellos con acabados antifluidos y de repelencia, son ideales para aumentar los niveles de seguridad y protección en la dotación del personal sanitario, de transporte, de construcción, de servicio al cliente, de supermercados y de los sectores financieros y de comunicaciones. Pero a medida que se abran las puertas de los hogares colombianos, serán útiles para todos. Por esta razón, las marcas han recurrido a estas innovaciones para elaborar, con diseños audaces y chic, prendas con capucha, pasamontañas, tapabocas, chalecos con mascarillas integradas y ‘sobre pantalones’ (para ponerse encima de los jeans al salir y quitárselos rápido al llegar). Propuestas con las cuales trasladarse de un lugar a otro- durante la pandemia será mucho más seguro y divertido.

PUBLICIDAD

MEDIO AMBIENTE

Los textiles de Lafayette son elaborados de manera social y ambientalmente sostenible, lo cual es conveniente para disminuir los residuos que están generando los atuendos de protección desechables, desde tapabocas hasta batas de laboratorio.