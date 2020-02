La modelo puertorriqueña con síndrome de down que conquistó las pasarelas de Nueva York

Redacción Cromos

Durante una semana en Manhattan se resaltó lo mejor de la moda del mundo, en un evento donde los diseñadores demostraron todo lo mejor de sus colecciones y a sus mejores modelos. Sin embargo, hubo una modelo que se robó más miradas de lo normal en el desfile de la colección de la diseñadora boricua Marissa Santiago. Sofía, una joven con síndrome de down le demostró al mundo que tiene todo lo que necesita para brillar en las grandes pasarelas.

Desde pequeña Sofía soñó con ser una modelo reconocida y por eso supo que el camino no sería fácil, muestra de ello fue el gran trabajo que ha realizado, tomó clases de modelaje, gimnasia y dicción. Desde su cuenta de Instagram resumió toda su llegada a Nueva York y por supuesto no dudo en comentar: "Un día me miré al espejo y dije: 'yo voy a ser modelo y yo voy a llegar a New York', y miren aquí estoy. Lo logré y ahora quiero modelar en todo el mundo".

Sofía ha colaborado con diferentes fotógrafos de Puerto Rico y ha desfilado para marcas como Kelvin Giovannie. Pero lo que sorprende es que ya es reconocida en su país por ser una empresaria que promociona su tienda en línea llamada Alavett, una marca que incluye productos de moda y belleza y artículos para el hogar, entre otros.