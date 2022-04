La reina Letizia y los zapatos plateados que sofistican tu look

La reina Letizia ha atraído nuevamente con uno de sus elegantes atuendos. Foto: Getty Images

Todos los años la reina Letizia asiste a los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil de El Barco de Vapor y Gran Angular, un encuentro para incentivar la lectura entre pequeños y jóvenes, con un look elegante y clásico.

Por lo general, la reina opta por un look sobrio que no deja de ser elegante para cada ocasión y esta no fue la excepción.

El traje verde de la reina Leitizia

Como algunos dicen, la reina es de “ideas fijas”, es decir, se le nota que tiene preferencias estables por ciertos colores y marcas y su look se mantiene en el tiempo, sin muchos experimentos, pero siempre atinando a verse bien.

En este caso ha lucido un traje de dos piezas que da el efecto de ser un jumpsuit o mono, pero que está compuesto por un pantalón ancho y fluido, y un top o blusa en la parte superior.

El color elegido fue el verde bosque, y esto no es casualidad, pues en las pasarelas de la primavera es uno de los tonos protagonistas. El top es además sin mangas, drapeado, dejando ver sus brazos, y el pantalón de tiro alto y ancho y suelto tiene dos broches en la cintura. Las dos prendas son de la diseñadora María Barragán, una casa de modas dedicada a los vestidos de novia y trajes a medida.

Encima, para poder protegerse del frío, la reina acompañó su look con un abrigo de diseño blanco de uno de sus diseñadores favoritos en otras épocas, Felipe Varela, que recientemente ha desplazado un poco por otras marcas españolas más pequeñas. Llevó su abrigo colocado sobre los hombros en la mayoría de sus actos.

Los zapatos plateados de la reina Letizia

Para darle otro toque más sofisticado al conjunto, la reina combinó todo con accesorios y zapatos metalizados. Este es un gran truco para volver los atuendos más y elegantes, algo que tú también puedes hacer en casa para eventos especiales.

Los zapatos son de tacón delgado, plateados de Magrit. Los tacones tienen una pequeña plataforma para comodidad, y la cartera hizo juego con los zapatos color plata.

Las joyas fueron muy sencillas y hoy no ha sido una excepción. Ha escogido unos pequeños aretes y un anillo de Karen Hallam de oro que se le ve frecuentemente en todos los eventos de gala.

