La Semana de la Moda de Miami invita a descubrir los coloridos estampados colombianos

EFE

La Miami Fashion Week, que desde este miércoles y hasta el domingo reunirá a diseñadores de talla mundial, exhibirá la industria textil de Colombia, país invitado en la edición de este año y en la que estarán presentes cinco diseñadoras colombianas.



Bajo el lema "Colombia es el secreto mejor guardado de las Américas", las diseñadoras Daniella Batlle, Carolina Estefan, Lina Cantillo, Divina Castidad y Goretti Medina presentarán en la cita de Miami el "colorido ADN" del país.



"Estas cinco diseñadoras pueden abrir la puerta a los exportaciones en Colombia. son nuestras embajadoras", aseguró a Efe Juliana Villegas, vicepresidenta de exportaciones de la oficina gubernamental ProColombia.



Estados Unidos es el destino más importante para las exportaciones colombianas de la industria de la moda, por lo que para el país representa una excelente vitrina.



"Colombia se está destacando cada vez más por la industria de la moda, está llegando a más de 100 países. Vale la pena que el mundo conozca la experiencia de más de 100 años del país en esta industria", dijo Villegas.



Daniella Batlle exhibirá el próximo sábado su colección "resort" en Miami, donde asegura que se podrá ver que el país es "muy rico" en folclore, colorido y cultura.



Con referentes como Johanna Ortiz o Silvia Tcherassi, que "les han abierto la puerta" para mostrar que Colombia tiene "más diseño en general", su primera participación en Miami exhibirá particulares diseños para climas cálidos y para "empoderar a la mujer", según dijo a Efe.



Para Carolina Estefan la de Miami es su primera pasarela internacional y considera que esta ciudad del sur de Florida acoge la "fusión perfecta" para llegar con una "propuesta latinoamericana" para el consumidor estadounidense.



Aunque cada diseñador es distinto, Estefan sí que cree que hay un estilo colombiano, sobre todo por los colores.



"Todos manejan los colores con mucha seguridad. En otras partes del mundo le tienen miedo al color", afirma a Efe Estefan, que pinta ella misma los estampados desde cero.



La diseñadora colombiana asegura que Latinoamérica "no le daba demasiado enfoque a la moda hace unos diez años" y ahora hay un boom colombiano porque ha mostrado que "tienen muchos talentos que no se conocían antes".



La diseñadora de ropa masculina Lina Cantillo presentará en esta oportunidad (no es su primera vez en Miami) una colección que saldrá a la venta en dos semanas y evoca al "abuelo", aunque asegura que "depende del abuelo de quién".



"Un hombre guapo, que se hamaca en pisos bicolores en la costa atlántica colombiana", revela Cantillo, que adelanta que sus diseños incluirán artesanías y accesorios hechos por empresas colombianas.



"Colombia tiene muchísimo potencial por eso le apuesto como empresaria colombiana que soy a todo nuestro producto. A producirlo y a inspirarnos en Colombia", aseveró.