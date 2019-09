La Semana de la Moda llega a París marcada por la ausencia del diseñador Virgil Abloh

Después de Nueva York, Londres y Milán, la pasarela parisina será escenario de desfiles de prêt-a-porter para la próxima primavera-verano durante nueve días, en los que junto a los grandes como Dior, Chanel y Louis Vuitton, estrenarán tres marcas.

Abloh suele protagonizar la Semana de la Moda por partida doble: al frente de su marca Off-White, una de las favoritas de los milenials, y, desde el año, pasado como director artístico de las colecciones masculinas de Vuitton.

Pero en esta ocasión el estadounidense no saldrá a saludar al público tras los pases de ambas marcas, el 26 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente.

Al diseñador, de 38 años, se le ve además muy a menudo en primera fila de los otros desfiles.

"Estaba cansado (...) El doctor me lo advirtió: 'El ritmo que impones a tu cuerpo, todos estos trayectos en avión y proyectos diferentes, no es bueno para la salud'", confió este mes el rey de la moda callejera a la revista Vogue, afirmando que trabajará unos meses desde casa.

Se trata de una decisión inusual en el mundo de la moda e inesperada en un diseñador que ha crecido también gracias a la comunicación y al 'marketing', con 4,4 millones de seguidores en Instagram y 8,3 millones para Off-White.

Retirada en Vêtements

Su decisión fue anunciada días antes de que otro gurú del sector, el georgiano Demna Gvasalia, comunicara que deja la marca Vêtements. El "enfant terrible" de la moda, también de 38 años, señaló que sentía haber "cumplido su misión" al frente de esta marca que lanzó como un colectivo artístico en 2014. No obstante, Gvasalia continuará al frente de la dirección artística de la firma Balenciaga. El desfile tendrá lugar el 29 de septiembre.

Paso a los nuevos

Las marcas nipona Mame Kurogouchi y surcoreana Kimhekim, recién llegadas a la Semana de la Moda parisina, abrirán el lunes los desfiles.

Excolaborador de Balenciaga, Kiminte Kimhekim, diseñó una colección que mezcla el traje tradicional surcoreano y el uniforme, obligatorio entre los estudiantes de su país, con la ropa callejera y un toque "provocador".

Esa actitud está presente también en parte de la colección bautizada "Buy it if you can" ("Cómpralo si puedes"), como una chaqueta gigantesca asociada a un pantalón dos veces más largo de lo habitual.

"Algunos dicen que esto no se puede llevar, me da igual, si pueden, cómprenlo", afirmó el diseñador a la AFP, asegurando estar "preparado" para su debut en París.

La actriz Elle Fanning llevó a finales de agosto un vestido Kimhekim rosa transparente con un lazo gigantesco, la marca de fábrica del diseñador.

La japonesa Maiko Kurogouchi, que trabajó en Issey Miyake, alía el artesanado tradicional con las técnicas ultramodernas de confección.

El vietnamita-estadounidense Hung La y la francesa Léa Dickely, pareja y dúo de diseñadores detrás de la marca londinense Kwaidan Editions, se estrenarán el 1 de octubre, último día de los desfiles parisinos.